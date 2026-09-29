Pernambuco tem empate entre Raquel Lyra e João Campos, aponta Quaest

João Campos (PSB) e Raquel Lyra (PSD) estão tecnicamente empatados no primeiro turno ao governo de Pernambuco, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (29). O levantamento foi encomendado pela Globo.

Ambos os candidatos aparecem com 42% das intenções de voto. O próximo na lista é Ivan Moraes (PSOL), com 1%.

João subiu nas pesquisas, já que apareceu com 39% na divulgada em 23 de setembro. Raquel também subiu, de 41% para 42%.

A rejeição aos candidatos é de 36% para João Campos, e 38% para Raquel Lyra.

Veja a lista:

1º turno, estimulada

João Campos (PSB): 42%;

Raquel Lyra (PSD): 42%;

Ivan Moraes (PSOL): 1%;

Renan Hallais (Missão): 0%;

Professora Camila (UP): 0%;

Guilherme Fonseca (PSTU): 0%;

Victor Assis (PCO): 0%;

Indecisos: 10%;

Branco/nulo/não vai votar: 5%.

2º turno