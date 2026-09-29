Pernambuco tem empate entre Raquel Lyra e João Campos, aponta Quaest
João Campos (PSB) e Raquel Lyra (PSD) estão tecnicamente empatados no primeiro turno ao governo de Pernambuco, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (29). O levantamento foi encomendado pela Globo.
Ambos os candidatos aparecem com 42% das intenções de voto. O próximo na lista é Ivan Moraes (PSOL), com 1%.
João subiu nas pesquisas, já que apareceu com 39% na divulgada em 23 de setembro. Raquel também subiu, de 41% para 42%.
A rejeição aos candidatos é de 36% para João Campos, e 38% para Raquel Lyra.
Veja a lista:
1º turno, estimulada
- João Campos (PSB): 42%;
- Raquel Lyra (PSD): 42%;
- Ivan Moraes (PSOL): 1%;
- Renan Hallais (Missão): 0%;
- Professora Camila (UP): 0%;
- Guilherme Fonseca (PSTU): 0%;
- Victor Assis (PCO): 0%;
- Indecisos: 10%;
- Branco/nulo/não vai votar: 5%.
2º turno
- João Campos (PSB): 44% (eram 41%);
- Raquel Lyra (PSD): 44% (eram 43%);
- Indecisos: 7% (eram 10%);
- Em branco/nulo/nenhum: 5% (eram 6%).
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