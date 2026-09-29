JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Os Pingos nos Is | 18h00 - 20h15
Política

Pernambuco tem empate entre Raquel Lyra e João Campos, aponta Quaest

Primeiro turno acontece neste domingo (4)

Jovem Pan

Raquel Lyra e João Campos, candidatos em PE.
Primeiro turno acontece neste domingo (4) Reprodução

João Campos (PSB) e Raquel Lyra (PSD) estão tecnicamente empatados no primeiro turno ao governo de Pernambuco, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (29). O levantamento foi encomendado pela Globo.

Ambos os candidatos aparecem com 42% das intenções de voto. O próximo na lista é Ivan Moraes (PSOL), com 1%.

João subiu nas pesquisas, já que apareceu com 39% na divulgada em 23 de setembro. Raquel também subiu, de 41% para 42%.

A rejeição aos candidatos é de 36% para João Campos, e 38% para Raquel Lyra.

Veja a lista:

1º turno, estimulada

  • João Campos (PSB): 42%;
  • Raquel Lyra (PSD): 42%;
  • Ivan Moraes (PSOL): 1%;
  • Renan Hallais (Missão): 0%;
  • Professora Camila (UP): 0%;
  • Guilherme Fonseca (PSTU): 0%;
  • Victor Assis (PCO): 0%;
  • Indecisos: 10%;
  • Branco/nulo/não vai votar: 5%.

2º turno

  • João Campos (PSB): 44% (eram 41%);
  • Raquel Lyra (PSD): 44% (eram 43%);
  • Indecisos: 7% (eram 10%);
  • Em branco/nulo/nenhum: 5% (eram 6%).

Assuntos

continue lendo

Eduardo Paes e Douglas Ruas, candidatos ao governo do Rio de Janeiro Política Quaest: Paes tem 34% contra 25% de Ruas no RJ no primeiro turno Pleito ocorre neste domingo (4)
  1. Quaest: Derrite aparece com 18% pelo Senado de SP; Marina e Tebet tem 15% cada Jovem Pan · há 1 hora
  2. Quaest: Celina Leão registra 39%; Leandro Grass, 23% no 1º turno do DF Jovem Pan · há 1 hora
  3. Quaest: Tarcísio tem 44%; Haddad, 24% no 1º turno de SP Jovem Pan · há 2 horas
  4. Quaest: Cleitinho tem 37% dos votos e Patrus, 18% pelo governo de MG Jovem Pan · há 2 horas