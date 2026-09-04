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‘Falta vergonha na cara de quem administra o DF’, diz candidato a governador Kiko Caputo

A declaração foi feita pelo candidato em sabatina à Jovem Pan nesta sexta-feira (4)

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Kiko Caputo, candidato a govenrador pelo DF
Kiko Caputo, candidato a govenrador pelo DF Reprodução/Youtube/Tempo Real

O candidato ao governo do Distrito Federal Kiko Caputo (Novo) disse em sabatina à Jovem Pan nesta sexta-feira (4) que faltou “vergonha na cara” do governo Ibaneis Rocha (MDB) com Celina Leão (PP).

“Aqui no DF não falta dinheiro, o que falta é vergonha na cara de quem o administra. A primeira característica que me qualifica é a honestidade, isso me diferencia do resto da política”, completou Caputo.

Quando comparado ao ex-governador do distrito Ibaneis Rocha, o candidato afirmou que tem em comum apenas ser advogado e os dois terem sido presidentes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Ele comentou ainda sobre o a crise do Banco de Brasília (BRB). “Esse governo Ibaneis/Celina é inimigo da transparência, porque ninguém sabe até hoje o verdadeiro rombo do BRB”

Caputo afirmou também que faltou respeito na relação da gestão atual do distrito com o Governo Federal. “Faltou respeito do governo atual, a política foi feita para dialogar, não partir para o ataque”.

Segundo o candidato, se eleito, ainda que seja reeleito o governo do PT, a convivência será “pacífica”. “O respeito pessoal vai existir sempre por exigência da educação. Não dá para usar a política como campo de batalha”.

Por fim, ele comentou sobre a atual crise do Supremo Tribunal Federal (STF) e afirmou que é preciso tirar o ministro Alexandre de Moraes da Corte. “É lamentável o que estão fazendo com a nossa Corte. Não dá mais para manter o Alexandre de Moraes no STF, e os ministros que quiserem o manter lá vão ter suas carreiras manchadas. Não dá para tolerar”, finalizou.

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