Flávio Bolsonaro chega aos EUA para negociar taxação e defender Pix

Senador e pré-candidato à Presidência vai participar na terça-feira (07) de uma audiência no Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR)

O Senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro, desembarcou neste domingo (05) nos Estados Unidos onde vai participar de uma uma audiência no Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR) para defender o Pix e as empresas brasileiras das sobretaxas sinalizadas pelo governo dos EUA. Flávio vai participar da audiência na terça-feira (07), quando apresentará argumentos técnicos e políticos sobre os temas que foi defender.

A audiência será conduzida pelo representante de Comércio dos EUA, Jamieson Greer.

A viagem tinha sido antecipada pela Jovem Pan no dia 23 de junho, e for confirmada pelo ministro no mesmo dia durante participação no evento de abertura da FEICORTE 2026. “O presidente atual, por questões ideológicas, vai acabar punidno as empresas braisleiras nessa relação com os Estados Unidos. Eu já fiz trabalho de presidente da república uma vez, indo lá nos EUA e pedindo para classificarem – PCC e CV – como grupos terroristas”, disse Flávio, na ocasião, que também afirmou que iria aos Estados Unidos para fazer a defesa das empresas brasileiras para que não sejam tarifadas com mais 25% sobre os produtos que forem exportados.

“Espero e peço a Deus que me de sabedoria e torque o governo americamo para que esse mercado consumir gigante não fique ainda mais inacessível”, declarou.

Nos últimos dias, além da taxação, Flávio também tem dito que vai aos EUA defender o sistema de pagamento Pix. “Eu vou defender o PIX que foi criado no governo do presidente Bolsonaro e promoveu a inclusão de milhões de brasileiros no sistema bancário. O PIX é sagrado para todos nós brasileiros”.

O posicionamento veio após Flávio comentar sobre o sistema em carta enviada ao governo dos EUA. Em resposta à carta, o presidente Lula (PT) argumentou que a família Bolsonaro está tentando entregar o Pix a “interesses estrangeiros”. “Como se não bastasse, querem entregar o Pix a interesses estrangeiros. Não vão conseguir. O Pix é uma conquista do Brasil e não vamos abrir mão dele”, escreveu Lula.

Carta de Flávio

Na carta enviada por Flávio aos EUA, ele afirmou que o Pix é “uma das marcas registradas” do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O senador disse que o meio de pagamento representa “um avanço tecnológico” com “poder empreendedor transformador”. Uma visão que, segundo o parlamentar, Trump compartilha.

Também no documento, Flávio expôs que o Pix é “uma infraestrutura pública soberana de pagamentos” similar ao “FedNow”, administrada pelo Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos. O senador argumentou que “a tese de conflito de interesses é insustentável” por o método de pagamento brasileiro não ser uma “empresa comercial concorrente”. Portanto, para o parlamentar, a aplicação de sanções ou tarifas por esse motivo se mostra “inadequada”.

“O volume de transações com cartões dos Estados Unidos no Brasil cresceu paralelamente ao Pix; e a formalização de dezenas de milhões de brasileiros ampliou o mercado consumidor para empresas norte-americanas — nos setores de comércio eletrônico, plataformas e fintechs”, disse.