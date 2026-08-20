Flávio Bolsonaro diz querer entrar para a história até ‘como presidente de transição’

Flávio diz que pretende entrar para a história ‘nem que seja como presidente de transição’

O candidato do PL à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, afirmou nesta quinta-feira (20) que pretende entrar para a história “nem que seja como presidente de transição”. O senador não explicou a que tipo de transição se referia. A declaração foi dada durante almoço com o governador e candidato à reeleição em São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), na Zona Leste paulistana.

“Tarcísio entrou para a história como ministro da Infraestrutura do Bolsonaro e entrou para a história como governador de São Paulo. E eu pretendo entrar para a história, Tarcísio, nem que seja como presidente de transição. Porque esse Brasil precisa atravessar o mar revolto deste momento”, declarou Flávio.

Ao justificar a fala, o candidato dirigiu críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF) e defendeu a eleição de uma bancada mais alinhada a ele no Senado. Segundo Flávio, o que faltou durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro foi um Senado “mais forte”.

“Você olha para o Supremo Tribunal Federal com nojo até, porque as coisas acontecem de uma forma impune e a gente não tem nenhuma expectativa de isso mudar, a não ser com um novo presidente da República e com senadores que compreendam que a gente precisa defender a nossa democracia com unhas e dentes”, disse.

Flávio afirmou que pretende indicar ao STF ministros que sejam contrários ao aborto e à descriminalização das drogas. Ele também prometeu escolher nomes que, segundo suas palavras, respeitem a Constituição e não utilizem o cargo para perseguir adversários políticos.

“Já me comprometi, Ricardo, a indicar homens e mulheres que sejam contra o aborto, que sejam contra as drogas, mas que respeitem a Constituição, que não usem a sua caneta para perseguir adversários políticos. Pessoas que sejam íntegras. Assim, a gente vai ter segurança jurídica neste país de uma vez por todas, por décadas”, declarou.

O presidenciável também afirmou, sem apresentar elementos que sustentassem a acusação, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) indicaria quatro ministros ao Supremo para “perseguir a imprensa”. Flávio, por sua vez, assegurou que suas eventuais escolhas para a Corte não perseguiriam opositores.

O almoço foi organizado pelo vereador João Jorge (MDB) e encerrou uma sequência de compromissos de Flávio na Zona Leste ao lado de Nunes. Antes, os dois visitaram o Mercado Municipal de São Miguel Paulista e o Clube da Comunidade Waldemar Moreno. Nas duas agendas, foram recebidos por protestos contra Flávio e Tarcísio.