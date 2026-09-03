Flávio Bolsonaro e Lula são os candidatos à Presidência mais rejeitados, diz Datafolha
Pesquisa do Datafolha divulgada nesta quinta-feira (3) mostrou que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) são os candidatos ao Palácio do Planalto mais rejeitados. Dos entrevistados, 47% disseram que não votam de jeito nenhum no parlamentar, enquanto 45% responderam o mesmo sobre o chefe do Executivo.
O ex-governador Romeu Zema (Novo) é o terceiro mais rejeitado. Segundo o levantamento, 16% descartam votar no mineiro.
Na sequência, aparecem:
- Renan Santos (Missão): 15%;
- Ronaldo Caiado (PSD): 13%;
- Augusto Cury (Avante): 9%;
- Samara Martins (UP): 9%;
- Rui Costa Pimenta (PCO): 9%;
- Edmilson Costa (PCB): 8%;
- Clariana Barão (DC): 8%;
- Hertz Dias (PSTU): 7%;
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 6%.
O levantamento mostrou que 1% dos entrevistados disse que não votaria em nenhum dos candidatos à Presidência. Também 1% afirma que votaria em qualquer um dos presidenciáveis ou negou rejeitar algum nome. Outros 3% responderam não saber.
De 1º a 2 de setembro, o Datafolha entrevistou 2.002 pessoas presencialmente. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 28 de agosto com o número BR-03669/2026.
Assuntos
continue lendo
- Crime de responsabilidade e abuso de autoridade: o que Moraes alega contra Mendonça Matheus Alleoni · há 9 minutos
- Moraes aponta indícios de abuso de autoridade e pede investigação contra Mendonça Matheus Alleoni · há 18 minutos
- Governo Lula é considerado ruim ou péssimo por 42% dos eleitores, diz Datafolha Jovem Pan · há 59 minutos
- TRE-MG indefere registro de candidatura de Eduardo Cunha Jovem Pan · há 1 hora