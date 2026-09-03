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Flávio Bolsonaro e Lula são os candidatos à Presidência mais rejeitados, diz Datafolha

Pesquisa mostrou que 47% não votam de jeito nenhum no senador; o chefe do Executivo é descartado por 45%

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Senador Flávio Bolsonaro e presidente Lula
Senador Flávio Bolsonaro e presidente Lula Carlos Moura/Agência Senado/Ueslei Marcelino/COP30

Pesquisa do Datafolha divulgada nesta quinta-feira (3) mostrou que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) são os candidatos ao Palácio do Planalto mais rejeitados. Dos entrevistados, 47% disseram que não votam de jeito nenhum no parlamentar, enquanto 45% responderam o mesmo sobre o chefe do Executivo.

O ex-governador Romeu Zema (Novo) é o terceiro mais rejeitado. Segundo o levantamento, 16% descartam votar no mineiro.

Na sequência, aparecem:

  • Renan Santos (Missão): 15%;
  • Ronaldo Caiado (PSD): 13%;
  • Augusto Cury (Avante): 9%;
  • Samara Martins (UP): 9%;
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 9%;
  • Edmilson Costa (PCB): 8%;
  • Clariana Barão (DC): 8%;
  • Hertz Dias (PSTU): 7%;
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 6%.

O levantamento mostrou que 1% dos entrevistados disse que não votaria em nenhum dos candidatos à Presidência. Também 1% afirma que votaria em qualquer um dos presidenciáveis ou negou rejeitar algum nome. Outros 3% responderam não saber.

De 1º a 2 de setembro, o Datafolha entrevistou 2.002 pessoas presencialmente. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 28 de agosto com o número BR-03669/2026.

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