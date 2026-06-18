Flávio Bolsonaro volta a pedir CPMI do Master após PF mirar Jaques Wagner

Senador e pré-candidato à Presidência da Repúblcia reagiu, nesta quinta-feira (18), à investigação contra o líder do governo Lula (PT)

O senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), reagiu, nesta quinta-feira (18), à operação da Polícia Federal (PF) que teve como um dos alvos o parlamentar Jacques Wagner (PT), líder do governo Lula no Senado. Em publicação nas redes sociais, o filho do ex-presidente Bolsonaro pediu novamente a instalação imediata da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Banco Master.

Escândalo envolvendo o PT é como a incompetência do governo Lula: não tem como esconder.



CPMI do Banco Master já! #PTMaster pic.twitter.com/brF80igVIs — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) June 18, 2026

A PF deflagrou nesta quinta-feira a 9ª fase da Operação Compliance Zero, que apura eventual participação de agentes públicos em esquema de irregularidades envolvendo instituições do sistema financeiro nacional. Entre os nomes investigados, consta o do líder do governo Lula no Senado.

A Operação Compliance Zero apura um suposto esquema bilionário envolvendo o Banco Master, com foco em crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, fraude e obstrução da Justiça.

Na publicação, Flávio Bolsonaro disse que não têm como esconder os escândalos envolvendo o PT, assim como a incompetência do governo Lula: não tem como esconder”.

CPMI do Master

Essa não foi a primeira vez que Flávio Bolsonaro pediu a criação da CPMI do Master. No dia 21 de maio, o pré-candidato à Presidência da República solicitou ao presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (União-AP), a leitura do requerimento de criação da comissão para investigar as irregularidades do Banco Master.

Em discurso durante a sessão que analisa vetos presidenciais, Flávio afirmou que “mais do que nunca é necessária” a instalação do colegiado e disse querer a convocação do dono da instituição financeira, o banqueiro Daniel Vorcaro.

“Eu quero Daniel Vorcaro e Augusto Lima sentados naquela CPMI, falando qual é a relação que eles tinham com Flávio Bolsonaro, e também qual é a relação que eles tinham com o Lula, qual é a relação que eles tinham com Alexandre de Moraes. Porque eu não tenho nada a temer. Eu não tenho nada a esconder”, declarou o senador na ocasião.

O pré-candidato também afirmou que parlamentares de esquerda “têm medo dessa CPMI” e comparou o escândalo do Master ao Mensalão e à Operação Lava Jato. “Nenhum de vocês assinou. Eu assinei todas, porque não tenho nada a esconder. Porque tem uma grande diferença. Vocês entendem muito de corrupção”, disse.

Ligação de Flávio com o Master

As manifestações de Flávio aconteceram após revelações do portal The Intercept Brasil indicarem que o próprio senador enviou mensagens a Vorcaro, dono do Banco Master, em que pedia dinheiro para o financiamento do filme “Dark Horse”, produção que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

As mensagens indicam uma negociação na qual Vorcaro se comprometeu a repassar 24 milhões de dólares (cerca de R$ 134 milhões na época) para financiar o filme “Dark Horse”, produção que contará a história do ex-presidente Jair Bolsonaro e tem previsão de lançamento para 11 de setembro de 2026.

Os documentos apontam que pelo menos 10 milhões de dólares haviam sido pagos entre fevereiro e maio de 2025 em seis oportunidades para financiar o projeto. O envolvimento do banqueiro teria sido negociado diretamente com o pré-candidato, mas também teve outros intermediários com Eduardo Bolsonaro e Mario Frias, ambos do PL de São Paulo.

Em setembro de 2025, Flávio e Vorcaro já mantinham contato direto, segundo o portal. Nesse período, os diálogos apontam encontros presenciais em São Paulo.