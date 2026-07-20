Flávio diz contar com apoio ‘muito em breve’ do União-PP à sua candidatura

Em evento, a coalizão paulista anunciou adesão à campanha do senador ao Palácio do Planalto, apesar da federação nacional adotar posição neutra na disputa

O senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), fez nesta segunda-feira (20) mais um aceno à federação composta por União Brasil e PP e disse esperar contar “muito em breve” com o apoio das siglas.

“Essa coalizão que foi montada aqui é uma grande inspiração para nós também no âmbito nacional. Espero que muito em breve possamos também caminhar junto com a federação União-PP em âmbito nacional”, declarou em São Paulo, durante a convenção estadual da federação.

No evento, a federação confirmou o apoio à reeleição do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e a Guilherme Derrite (PP) ao Senado pelo Estado.

Há meses, Flávio tenta captar o apoio de PP e União Brasil, mas as investigações sobre o Master esfriaram as conversas. Agora, o senador tenta selar um acordo até o fim do período de convenções partidárias, no começo de agosto.

No discurso, Flávio voltou a criticar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e disse que o petista “se recusa a classificar PCC e CV como terroristas, porque gosta de vagabundo”, referindo-se aos grupos terroristas Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV).

Na mesma toada de crítica à condução das instituições, o senador disse ainda que o Estado brasileiro estaria sendo utilizado para perseguir adversários políticos e que candidatos apoiados pela oposição serão responsáveis por “resgatar o Brasil” nas eleições. “A democracia vai ser restaurada no nosso país e vamos devolver a paz para a política e a paz para o povo brasileiro”, afirmou.