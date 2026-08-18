Flávio diz que usará imagem do pai na campanha dentro dos limites da lei

Candidato à Presidência também voltou a fazer críticas ao ministro Alexandre de Moraes

A candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República busca manter Jair Bolsonaro como principal referência eleitoral da campanha. O senador afirmou nesta terça-feira (18) que pretende recorrer à imagem do pai dentro dos limites estabelecidos pela legislação e voltou a fazer críticas ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Flávio também atribuiu a dificuldade para conquistar o apoio de partidos do Centrão a uma suposta pressão exercida por autoridades em Brasília. Segundo o candidato, dirigentes dessas legendas teriam sido orientados a não aderir à sua candidatura. Ele, porém, não apresentou nomes nem relatou quais autoridades estariam envolvidas.

A adesão de siglas do Centrão é considerada estratégica pelas campanhas presidenciais, principalmente pelo impacto que pode ter na estrutura eleitoral e no espaço disponível no rádio e na televisão. Flávio reconheceu a importância desses apoios, mas afirmou que o cenário atual tem relação com as supostas pressões sobre os dirigentes partidários.

“Seria importante ter o tempo de TV e rádio, mas hoje todos estão vendo as razões”, declarou em entrevista à Rádio Itatiaia.

Estratégia com Bolsonaro

Mesmo impedido de participar fisicamente da campanha, Jair Bolsonaro deve continuar sendo utilizado como uma das principais referências da candidatura do filho. Flávio afirmou que a equipe jurídica definirá até onde será possível levar essa estratégia sem ultrapassar as regras eleitorais.

“O jurídico ainda vai me dar o limite. Vou usar o limite do que a legislação permitir”, afirmou.

A questão ganhou destaque depois que o PL apresentou, durante a convenção que oficializou a candidatura de Flávio, uma peça produzida com inteligência artificial que reproduzia a imagem e a voz do ex-presidente para manifestar apoio ao filho.

O episódio colocou a utilização de recursos de inteligência artificial nas campanhas eleitorais no centro do debate do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A Corte discute quais serão os limites para esse tipo de conteúdo e como deverão ser tratados eventuais casos de uso irregular da tecnologia.

Críticas a Moraes

Durante a entrevista, Flávio voltou a atacar Alexandre de Moraes ao comentar as restrições impostas ao ex-presidente. O senador afirmou que Bolsonaro estaria enfrentando medidas que, em sua avaliação, limitam até mesmo o contato com familiares.

“Bolsonaro foi julgado pelos seus próprios inimigos”, declarou. Em seguida, fez novas acusações contra o ministro do STF, dizendo que Moraes estaria impedindo o ex-presidente de se comunicar por carta e restringindo visitas de seus filhos.

Flávio reforçou nas últimas semanas suas críticas a integrantes da Corte, em especial, os ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Flávio Dino. Ele acusa o Judiciário de promover censura a perseguição a nomes da direita, incluindo seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Aproximação com Michelle

Flávio também aproveitou a entrevista para destacar a participação de Michelle Bolsonaro na campanha. O gesto ocorre depois de um período de desentendimentos entre os dois, que chegou a público durante a pré-campanha.

A ex-primeira-dama havia afirmado ter se sentido “humilhada” pelo enteado em um vídeo divulgado nas redes sociais. Flávio posteriormente pediu desculpas, e os dois passaram a demonstrar uma reaproximação.

Agora, o senador elogiou a atuação de Michelle e afirmou que ela já começou a pedir votos para sua candidatura.

“Ela está fazendo um grande papel”, disse Flávio, ao mencionar também a atuação política da ex-primeira-dama e sua participação na campanha.