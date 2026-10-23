Flávio diz ser a favor da tarifa zero dos ônibus aos finais de semana
O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) disse durante o último debate antes do segundo turno, na TV Globo, nesta sexta-feira (23) que é a favor da tarifa zero aos ônibus nos finais de semana para todo o Brasil. “Eu sou a favor da tarifa zero para os ônibus aos finais de semana. Eu sou super a favor disso, eu acho que o trabalhador merece sim ser ter o transporte gratuito”, disse o candidato do PL.
Flávio acrescentou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) impôs a maior carga tributária da história. “Não adianta nada, Lula, se você dá com uma mão e tira com os nove dedos”, disse.
Em live no dia 15 de outubro, Flávio ironizou a proposta de Lula da tarifa zero aos ônibus nos finais de semana. O senador afirmou que Lula apenas promete mas não cumpre.
“Hoje o Lula prometeu que vai dar ônibus de graça. E agora a gente descobriu por que é que a picanha ainda não chegou. Porque a picanha tá vindo de ônibus. Ele está prometendo tudo que ele não vai entregar, será que tem gente que acredita nisso?”, afirmou o senador.
Em capitais como São Paulo e Belo Horizonte, a tarifa já é zero nos ônibus aos domingos.
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