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Flávio lidera votação no exterior, mas Lula vence em mais países; veja números

Boletins de urna mostram senador com 29.192 votos, contra 8.447 do presidente, em sete países; resultado do Japão concentra maior diferença

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Flávio Bolsonaro e Lula
Flávio Bolsonaro e Lula PR e Agência Senado

O senador Flávio Bolsonaro (PL) soma 29.192 votos, contra 8.447 do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nos sete países com resultados disponíveis neste domingo (25). Ao todo, os dois candidatos receberam 37.639 votos nesses locais. Apesar da vantagem do senador na soma, Lula venceu em quatro países, enquanto Flávio ficou à frente em três.

O resultado é influenciado principalmente pela votação no Japão, onde Flávio Bolsonaro recebeu 28.538 votos, contra 7.098 de Lula. O candidato do PL também venceu nas Filipinas, por 39 a 27, e na Malásia, por 44 a 41.

Lula ficou à frente na China, com 502 votos, contra 267 de Flávio. O petista também venceu na Nova Zelândia, por 418 a 101; em Singapura, por 213 a 121; e na Coreia do Sul, por 148 a 82.

Veja os resultados por país

PaísFlávio BolsonaroLula
China267502
Coreia do Sul82148
Filipinas3927
Japão28.5387.098
Malásia4441
Nova Zelândia101418
Singapura121213
Total29.1928.447

Os números são provenientes de boletins de urna disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os dados são parciais e não representam o resultado consolidado da votação no exterior, que será divulgado oficialmente após as 17h, pelo horário de Brasília.

Ao todo, 918.876 brasileiros estão aptos a votar fora do país, distribuídos por 186 cidades. O eleitorado no exterior cresceu 31,82% em comparação com 2022. Nessas localidades, os brasileiros votam apenas para presidente da República.

No primeiro turno, realizado em 4 de outubro, Lula venceu em 64 países, enquanto Flávio Bolsonaro ficou à frente em 36. Houve empate na Guiné-Bissau. O petista recebeu 47,57% dos votos contabilizados no exterior, contra 43,49% do senador.

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