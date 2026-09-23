Flávio nega que Luciano Hang tenha investido em Dark Horse

O candidato à presidência também rechaçou que os recursos teriam passado por paraísos fiscais

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) negou nesta quarta-feira (23) que o filme “Dark Horse”, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), teria recebido recursos de empresários de direita, como Luciano Hang. Ele também negou que os recursos teriam passado por paraísos fiscais.

“Sinto frustrar vocês, mas Luciano Hang não investiu em Dark Horse … É mentira. Não teve investimento de ninguém que está tratado na matéria, Luciano Hang. Não tem R$ 400 milhões, não tem nada de paraíso, não tem nada disso”, declarou, durante transmissão em seu canal no YouTube.

Flávio mencionou reportagem sobre a possível divulgação de informações amanhã (24), contidas no celular do banqueiro Daniel Vorcaro. Segundo o texto, uma das revelações seria de que Havan, do empresário Luciano Hang, teria negociado cotas do “Dark Horse” e que os recursos teriam sido usados para bancar o ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos Estados Unidos.