Aliados de Marina acusam Rede de perseguição ao apontarem diferença em repasses
Aliados de Marina Silva têm criticado nos bastidores o repasse feito pela Rede Sustentabilidade à candidatura dela ao Senado em São Paulo e apontam uma perseguição ao grupo da ex-ministra no partido. A distribuição do fundo eleitoral, inclusive, acirrou ainda mais o racha interno na Rede, que vive em disputa jurídica desde o ano passado.
Dados obtidos pela Jovem Pan mostram diferenças nos valores destinados às candidaturas da legenda em diversos estados. Marina, por exemplo, recebeu R$ 1 milhão do partido, enquanto Luizianne Lins, candidata ao Senado pelo Ceará, recebeu R$ 2,2 milhões.
Candidatos à Câmara dos Deputados também receberam valores superiores ao destinado à ex-ministra. André Janones, de Minas Gerais, recebeu R$ 2,2 milhões. Já Heloísa Helena, que atualmente comanda as ações do partido, recebeu R$ 2,8 milhões para a candidatura a deputada federal.
A campanha de Marina acionou a executiva nacional da Rede para pedir mais recursos. Em documento, a coordenação da candidatura afirma que a ex-ministra está entre as líderes na disputa pela cadeira no Senado e que havia um acordo para um novo repasse.
“Em reunião do Elo Nacional, foi deliberada a constituição de uma reserva de recursos do FEFC destinada a candidaturas competitivas e estratégicas, a serem distribuídas em nova rodada. Considerando tais critérios, entendemos que esta candidatura os atende integralmente, dado o quadro de competitividade demonstrado nas pesquisas que se mostra tão ou mais competitiva que outras candidaturas do partido que já receberam novos repasses”, afirma o documento.
Até o momento, o pedido não foi atendido pela cúpula da legenda. Aliados de Marina acusam a direção da legenda de perseguição e de tentar esvaziar a candidatura dela ao Senado em São Paulo.
A disputa pelo Fundo Eleitoral é mais um capítulo do racha interno que divide a Rede desde o ano passado, quando o grupo de Marina perdeu o comando da legenda. Criada pela própria ex-ministra em 2013, a Rede passou a ser comandada pela ala ligada à deputada federal Heloísa Helena, adversária de Marina nas disputas internas do partido.
Marina chegou a cogitar deixar a legenda, mas permaneceu para disputar o Senado por São Paulo. Outros aliados, porém, deixaram a sigla, como Marina Helou, deputada estadual em São Paulo. Atualmente, a presidência da Rede está com Paulo Lamac, ligado a Heloísa Helena.
A Jovem Pan tentou contato com Lamac para saber as condições e as regras para a distribuição do fundo eleitoral, mas não respondeu até o fechamento desta reportagem.
continue lendo
- Quaest: Paes tem 36% e Ruas, 23% na disputa pelo governo do RJ Jovem Pan · há 1 minuto
- Quaest: Derrite tem 16%, Marina 13% e Tebet 12% na disputa pelo Senado em SP Jovem Pan · há 4 minutos
- Quaest SP: Tarcísio lidera com 44%; Haddad tem 27% Jovem Pan · há 5 minutos
- Flávio nega que Luciano Hang tenha investido em Dark Horse Estadão Conteúdo · há 32 minutos