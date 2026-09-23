Flávio encerrará campanha do 1º turno com motociata em São Paulo, diz Nunes

Prefeito da capital paulista afirmou nesta quarta-feira (23) que candidato também terá uma agenda de um dia inteiro na capital paulista na próxima segunda-feira

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) vai encerrar a campanha antes do primeiro turno em São Paulo, com um ato na capital e uma motociata no sábado (3), véspera da eleição. A informação foi dada nesta quarta-feira (23) pelo prefeito paulistano, Ricardo Nunes (MDB).

“Depois nós temos, no outro sábado, um grande encontro aqui na capital”, afirmou. Segundo ele, o trajeto ainda está sendo definido pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Antes disso, Flávio terá uma agenda de um dia inteiro na capital na próxima segunda-feira. “Vamos começar a fazer a agenda no Brás. Depois nós vamos ali pro Mercadão. E depois nós vamos lá pra Praça do Triunfo”, disse Nunes. O prefeito afirmou que a passagem pela cidade também será usada para discutir economia e segurança.

Ao comentar os temas abordados pela campanha, Nunes afirmou que a segurança pública deverá ocupar espaço central na reta final. Ele citou propostas como a redução da maioridade penal e a classificação de facções como PCC e Comando Vermelho como organizações narcoterroristas. “Tolerância zero com a criminalidade”, declarou.

O prefeito também afirmou que um eventual governo Flávio Bolsonaro teria uma postura “implacável” na área. “Não terá tolerância com o criminoso. Isso aí é ponto pacífico entre todos nós”, disse. “Vai ser uma guerra contra o crime.”

Questionado sobre a situação da campanha no Sudeste, Nunes disse que a avaliação interna é positiva e citou especialmente São Paulo e Minas Gerais. “São Paulo tá super bem. A gente não tava tanto em Minas. Hoje Minas tá bem melhor”, afirmou.

Nunes ainda pediu mobilização para as candidaturas ao Senado apoiadas pelo grupo em São Paulo. Segundo ele, os eleitores de Guilherme Derrite e André do Prado deveriam utilizar os dois votos para a dupla. “A gente pode correr o risco de ter uma das vagas pra alguém da esquerda”, afirmou.

Na mesma entrevista, o prefeito voltou a comentar a consulta feita ao ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), sobre um contrato de pontos de internet em comunidades da capital. Nunes afirmou que os pagamentos seguem suspensos enquanto a Prefeitura aguarda uma resposta. “Até o momento, com todas as análises da área técnica e da controladoria, não identificamos nenhuma irregularidade”, disse.