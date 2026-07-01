Flávio rebate Michelle sobre participação em festa de Vorcaro: ‘Completamente desinformada’

Durante a declaração, o senador afirmou que sua única conexão com o banqueiro é relacionada ao filme de Jair Bolsonaro

O senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse nesta quarta-feira (1º) que, se a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro quis insinuar que ele já esteve em uma festa do banqueiro Daniel Vorcaro, ela está “completamente desinformada”.

A declaração foi feita em um encontro do senador com mulheres de direita, organizado pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF). Ele parabenizou Michelle pelo trabalho como presidente do PL Mulher um dia após ela anunciar sua saída do cargo, mas disse não entender o motivo dela ter publicado o vídeo o criticando.

“Vou parabenizar mais uma vez a Michelle pelo o que ela fez no PL Mulher, mas, o que ela fez, ou ela está sendo induzida, ou não dá para entender muito bem”, falou o senador.

Além da postagem em que diz ter sido “humilhada” e “maltratada” por Flávio, ela republicou um vídeo do ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos-RJ) sobre uma suposta festa de Vocaro em que “deputados, senadores e governadores, homens que defendem a família” teriam participado.

A publicação foi feita momentos antes do jogo da Copa do Mundo entre Brasil e Japão, na segunda-feira (28), em meio a crise com o enteado. “Quando ela pega um vídeo do Garotinho e coloca na rede social dela insinuando que eu posso estar em uma festa do Vorcaro, ela está completamente desinformada”, disse o senador.

Ele ainda garantiu que a única relação que tem com Vorcaro é sobre o filme “Dark Horse” do ex-presidente Jair Bolsonaro.”Meu pai, é minha única conexão, a única. Nunca entrei em avião de Vorcaro e nunca fui em ‘festinha de astronauta’ dele também”, afirmou.

Ele finalizou ao dizer que cotinua aberto para retomar as relações com Michelle. “Mais uma vez aqui eu quero dizer para a Michelle que continua a porta aberta, continua o coração aberto, para a gente resgatar o nosso Brasil”.