Flávio repete gesto de Jair Bolsonaro e leva cola na mão durante sabatina
O candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL) levou anotações na mão nesta sexta-feira (28) durante participação na sabatina do Jornal Nacional, TV Globo. O ato foi uma repetição do que seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, tinha feito nas eleições passadas. Em determinado momento em que o candidato respondia as perguntas dos jornalistas, foi possível ver três palavras anotadas: ‘Mudança’, ‘Futuro’ e ‘7/set’.
Em 2022, quando Bolsonaro se candidatou, ele foi flagrado com colas nas mão durante a sabatina, também do Jornal Nacional. Na época, estava escrito “Nicaraguá’, ‘Argentina, ‘Colômbia’ e ‘Dario Masser’.
Flávio Bolsonaro (PL) foi o quinto candidato a participar da sabatina da TV Globo. Durante 40 minutos de entrevista, ele falou sobre o caso do Banco Master, que tentou associar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), sua relação com o banqueiro Daniel Vorcaro, que patrocinou parte do filme ‘Dark Horse’, que fala da vida do ex-presidente Jair Bolsonaro, e disse que respeitará a decisão das urnas, porém, quando questionado se faria o mesmo se perdesse as eleições, não respondeu e disse que vai ganhar no primeiro turno.
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