Flávio se identifica como presidente e faz pronunciamento à nação
O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) publicou nesta terça-feira (15) um vídeo nas redes sociais em formato de pronunciamento oficial. Na abertura da gravação, o lettering identifica o político como “Presidente”.
Logo no começo, Flávio disse que interrompeu a campanha eleitoral diante da “gravidade” do momento político e afirmou que o Brasil estaria passando por um processo de transformação. Ele criticou o governo do presidente Lula (PT) e acusou a gestão de criar um “desequilíbrio institucional” ao governar, segundo ele, ao lado do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).
Moraes é alvo de questionamentos sobre sua relação com Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master. Nesta terça-feira, o STF discute se o magistrado será investigado por mensagens encontradas no celular do banqueiro, que indicam uma proximidade entre os dois.
O atual presidente dividiu o seu poder com Alexandre de Moraes. E no fim, o Brasil ficou sem presidente nenhum. Sem comandoFlávio Bolsonaro
Durante o discurso, Flávio também apresentou propostas para um eventual governo. Entre elas, citou o combate ao crime organizado e afirmou que PCC, Comando Vermelho e milícias seriam declarados organizações “narcoterroristas”.
Na economia, Flávio prometeu redução dos juros e da dívida e afirmou que pretende combater o endividamento das famílias. Flávio também defendeu o fim da reeleição para presidente e disse que, caso eleito, não disputará um segundo mandato.
Eu mesmo já apresentei um projeto pelo fim da reeleição. Eu não serei candidato à reeleição. Porque assim só terei como compromisso consertar o país. Essa é a minha missão. A reeleição só atrapalhou porque muitos presidentes pensaram primeiro neles e só depois no Brasil. Eu penso e vou pensar sempre no BrasilFlávio Bolsonaro
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