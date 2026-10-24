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Flávio tem 51% dos votos válidos, e Lula, 49%, diz Datafolha

Pesquisa divulgada na véspera do segundo turno mostra diferença de dois pontos percentuais entre os candidatos à Presidência

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DEBATE SEGUNDO TURNO NA GLOBO
DEBATE SEGUNDO TURNO NA GLOBO CARLOS ELIAS JUNIOR/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (24), véspera do segundo turno das eleições presidenciais, mostra Flávio Bolsonaro (PL) com 51% dos votos válidos, contra 49% de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A diferença de dois pontos percentuais configura empate técnico, considerando a margem de erro do levantamento.

Os votos válidos consideram apenas os votos destinados aos candidatos, excluindo brancos e nulos. É esse o critério utilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para a divulgação dos resultados oficiais das eleições.

O Datafolha entrevistou 4.050 eleitores nos dias 23 e 24 de outubro de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09540/2026.

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