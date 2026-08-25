Gerp: 34% dos eleitores não sabem em quem votarão para governo de SP
Pesquisa Gerp divulgada nesta terça-feira (25) mostrou que 34% do eleitorado paulista não sabe em quem votará para o governo de São Paulo. Segundo a projeção espontânea, o atual chefe do Executivo estadual, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o ex-ministro Fernando Haddad (PT) lideram as intenções de voto.
Sem mostrar a lista de candidatos ao Palácio dos Bandeirantes, a empresa perguntou aos entrevistados em quem “declara voto de cabeça”. Nesse cenário, Tarcísio registrou 40% das intenções de voto e Haddad somou 23%.
A policial Edjane (Agir) e a sindicalista Vera Lúcia (PSTU) apareceram com 1%. Dos entrevistados, 2% disseram que votariam em “outros”.
De 19 a 24 de agosto, o Gerp entrevistou 1.800 pessoas por telefone. A margem de erro é de 2,3 pontos percentuais, com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 17 de agosto com o número SP-01477/2026.
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