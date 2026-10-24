Gerp: Flávio Bolsonaro tem 52% dos votos válidos, e Lula, 48%, em empate técnico
Pesquisa Gerp divulgada neste sábado (24), véspera do segundo turno das eleições presidenciais, mostra Flávio Bolsonaro (PL) com 52% dos votos válidos, contra 48% de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A diferença de quatro pontos percentuais configura empate técnico, segundo o instituto.
Na pesquisa estimulada, considerando todos os entrevistados, Flávio aparece com 49% das intenções de voto, enquanto Lula registra 46%. Outros 3% não souberam ou não responderam e 1% afirmou que não votará em nenhum dos candidatos.
Em relação ao levantamento anterior da Gerp, divulgado em 21 de outubro, Flávio oscilou de 53% para 52% dos votos válidos, enquanto Lula passou de 47% para 48%. As variações ocorreram dentro da margem de erro.
Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Flávio tem 47% das intenções de voto, contra 44% de Lula. Outros 8% não souberam responder e 1% citou outros nomes. O resultado também representa empate técnico.
Rejeição dos candidatos
Lula é rejeitado por 48% dos entrevistados, enquanto Flávio Bolsonaro registra 45% de rejeição. A diferença de três pontos percentuais configura empate técnico. Outros 2% afirmaram que não votariam em nenhum dos dois, 2% disseram que votariam em qualquer um e 3% não souberam responder.
Resultados por região
No recorte regional dos votos válidos, Flávio Bolsonaro lidera no Centro-Oeste, com 71%, contra 29% de Lula, e no Sul, com 65%, ante 35% do petista.
Lula aparece à frente no Nordeste, com 60% dos votos válidos, contra 40% de Flávio.
Nas regiões Norte e Sudeste, os candidatos estão tecnicamente empatados. No Norte, Flávio tem 56% e Lula, 44%. No Sudeste, o candidato do PL registra 51%, contra 49% do petista. As comparações consideram as margens estatísticas específicas das amostras regionais.
Projeções para o segundo turno
A Gerp também apresentou três projeções para o resultado da eleição deste domingo (25). Os modelos apontam Flávio Bolsonaro com percentuais entre 51% e 53% dos votos válidos, enquanto Lula aparece entre 47% e 49%.
Na projeção corrigida pelos resultados das urnas do primeiro turno, Flávio tem 51% e Lula, 49%. No modelo baseado na evolução do voto declarado, o candidato do PL aparece com 53%, contra 47% do petista. Já a projeção que considera a tendência dos últimos dias indica 51% para Flávio e 49% para Lula.
As projeções utilizam dados de um acompanhamento diário realizado pela Gerp, com 9.600 entrevistas entre 9 e 24 de outubro. Os números são estimativas estatísticas para o resultado da votação e não correspondem diretamente à intenção de voto medida na pesquisa divulgada neste sábado.
Metodologia
A pesquisa Gerp ouviu 2.400 eleitores entre os dias 22 e 24 de outubro de 2026, por meio de entrevistas telefônicas realizadas em todas as unidades da federação. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95,55%. O levantamento foi realizado com recursos próprios da Gerp Mercadologia e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09327/2026.
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