Gerp: Flávio venceria Lula com 47% contra 42% em eventual 2º turno das eleições

No 1º turno, candidato do PL está empatado tecnicamente com o petista

Os outros candidatos mencionados na cartela não superaram 1%. Os eleitores que declaram voto em branco, nulo ou nenhum somam 4%, enquanto os indecisos e os que não souberam responder são 8%.

A nova pesquisa Gerp estimulada divulgada nesta quarta-feira (26) aponta que a corrida presidencial de 2026 segue acirrada. O atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) estão empatados na preferência do eleitorado, com uma diferença dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.

No cenário principal de primeiro turno, Flávio Bolsonaro soma 38% das intenções de voto. Logo atrás, Lula aparece com 37%, configurando um claro empate técnico na liderança isolada da disputa pelo Palácio do Planalto.

Entre os demais nomes testados, Pablo Marçal (PRTB) tem 4%, seguido por Renan Santos (União Brasil) e Ronaldo Caiado (União Brasil), ambos com 3%. Augusto Cury (Sem partido) e Romeu Zema (Novo) registram 1% cada.

Os outros candidatos mencionados na cartela não superaram 1%. Os eleitores que declaram voto em branco, nulo ou nenhum somam 4%, enquanto os indecisos e os que não souberam responder são 8%.

Cenários de 2º turno

Em um eventual confronto direto no segundo turno, o cenário se afasta do limite do empate técnico. Flávio Bolsonaro atinge 47% das intenções de voto no levantamento, consolidando a dianteira.

O atual presidente Lula registra 42% na mesma simulação. A diferença de cinco pontos percentuais supera a margem de erro, garantindo vantagem numérica ao candidato do PL.

Neste recorte direto, eleitores que afirmam não votar em nenhum dos dois somam 8%. Aqueles que não sabem ou preferiram não responder representam 3% da amostra.

A pesquisa Gerp entrevistou 2.400 eleitores entre 21 e 25 de agosto de 2026, por meio de entrevistas assistidas por telefone (GerpCati). A margem de erro é de 2,0 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por AESP Rádio + TV e está registrado no TSE sob o protocolo BR-03547/2026