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Gerp: Tarcísio lidera com 53% e venceria eleição contra Haddad no 1º turno em SP

Atual governador do estado também registra 63% de aprovação de sua gestão

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O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), na formatura de 305 novos delegados da Polícia Civil, no Palácio dos Bandeirantes
Na simulação de confronto direto para um eventual segundo turno, o atual governador marca 56% da preferência do eleitorado paulista NINO CIRENZA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

A pesquisa Gerp divulgada nesta quinta-feira (01) aponta que Tarcísio de Freitas (Republicanos) lidera com 53% das intenções de voto para o governo de São Paulo. Ele é seguido de longe por Fernando Haddad (PT), com 33% no cenário estimulado. A margem de erro do levantamento é de 2,6 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Entre os demais nomes testados, a Policial Edjane marca 2%, enquanto Izadora Dias e Vera Lúcia têm 1% cada. Os candidatos Carlos Machado e Vivian Mendes não pontuaram. Brancos, nulos e eleitores que declaram não votar em nenhum deles somam 5%, enquanto os indecisos representam 6%.

Vantagem consolidada

Na simulação de confronto direto para um eventual segundo turno, o atual governador marca 56% da preferência do eleitorado paulista. O candidato petista aparece com 36% dos votos, confirmando uma vantagem estatisticamente significativa para o atual chefe do executivo.

Nesse cenário mais restrito, a fatia de eleitores que anularia ou não votaria em nenhum deles cai para 3%. Já os cidadãos que não sabem em quem votar ou preferiram não responder representam 4% da amostra estadual avaliada.

Rejeição e avaliação

Quando questionados sobre em quem não votariam de jeito nenhum, Fernando Haddad lidera a rejeição com 50%. Na sequência, aparecem os eleitores que dizem que Tarcísio de Freitas é rejeitado por 27%. Como a pergunta permite múltiplas escolhas, a soma ultrapassa os 100%.

Os demais candidatos registram índices de rejeição que variam entre 5% e 8%. Em paralelo à corrida eleitoral, o levantamento mediu a popularidade da atual gestão do Palácio dos Bandeirantes: 63% aprovam o atual governo, enquanto 29% desaprovam e 9% não opinaram.

A pesquisa Gerp entrevistou 1.500 eleitores entre 28 e 30 de setembro de 2026, por meio de entrevistas telefônicas. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95,55%. O levantamento foi contratado por Gerp Mercadologia e está registrado no TSE sob o protocolo SP-04091/2026.

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