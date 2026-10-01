Gerp: Tarcísio lidera com 53% e venceria eleição contra Haddad no 1º turno em SP

Na simulação de confronto direto para um eventual segundo turno, o atual governador marca 56% da preferência do eleitorado paulista

A pesquisa Gerp divulgada nesta quinta-feira (01) aponta que Tarcísio de Freitas (Republicanos) lidera com 53% das intenções de voto para o governo de São Paulo. Ele é seguido de longe por Fernando Haddad (PT), com 33% no cenário estimulado. A margem de erro do levantamento é de 2,6 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Entre os demais nomes testados, a Policial Edjane marca 2%, enquanto Izadora Dias e Vera Lúcia têm 1% cada. Os candidatos Carlos Machado e Vivian Mendes não pontuaram. Brancos, nulos e eleitores que declaram não votar em nenhum deles somam 5%, enquanto os indecisos representam 6%.

Vantagem consolidada

Na simulação de confronto direto para um eventual segundo turno, o atual governador marca 56% da preferência do eleitorado paulista. O candidato petista aparece com 36% dos votos, confirmando uma vantagem estatisticamente significativa para o atual chefe do executivo.

Nesse cenário mais restrito, a fatia de eleitores que anularia ou não votaria em nenhum deles cai para 3%. Já os cidadãos que não sabem em quem votar ou preferiram não responder representam 4% da amostra estadual avaliada.

Rejeição e avaliação

Quando questionados sobre em quem não votariam de jeito nenhum, Fernando Haddad lidera a rejeição com 50%. Na sequência, aparecem os eleitores que dizem que Tarcísio de Freitas é rejeitado por 27%. Como a pergunta permite múltiplas escolhas, a soma ultrapassa os 100%.

Os demais candidatos registram índices de rejeição que variam entre 5% e 8%. Em paralelo à corrida eleitoral, o levantamento mediu a popularidade da atual gestão do Palácio dos Bandeirantes: 63% aprovam o atual governo, enquanto 29% desaprovam e 9% não opinaram.

A pesquisa Gerp entrevistou 1.500 eleitores entre 28 e 30 de setembro de 2026, por meio de entrevistas telefônicas. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95,55%. O levantamento foi contratado por Gerp Mercadologia e está registrado no TSE sob o protocolo SP-04091/2026.