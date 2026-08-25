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Gerp: Tarcísio tem 55% contra 36% de Haddad em eventual 2º turno ao governo de SP

Pesquisa mostrou que o chefe do Executivo paulista e o ex-ministro lideram as intenções de voto na primeira volta estadual

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Tarcísio e Haddad
Pesquisa mostrou Tarcísio com ampla vantagem sobre Haddad FELIPE RAU/ESTADÃO CONTEÚDO

Pesquisa do Gerp divulgada nesta terça-feira (25) mostrou que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), seria reeleito em eventual segundo turno contra o ex-ministro Fernando Haddad (PT). Segundo o levantamento, o chefe do Executivo estadual registrou 55% das intenções de voto, contra 36% do petista.

Na projeção de primeiro turno, Tarcísio e Haddad lideram a disputa ao Palácio dos Bandeirantes. Dos entrevistados, 50% disseram que votarão no governador paulista. Já 32% optaram pelo ex-ministro.

Com 1% das intenções de voto, apareceram:

  • Policial Edjane (Agir);
  • Izadora Dias (PCO);
  • Vera Lúcia (PSTU);
  • Carlos Machado (PCB).

A candidata da Unidade Popular (UP), Vivian Mendes, não pontuou.

De 19 a 24 de agosto, o Gerp entrevistou 1.800 pessoas por telefone. A margem de erro é de 2,3 pontos percentuais, com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 17 de agosto com o número SP-01477/2026.

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