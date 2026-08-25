Gerp: Tarcísio tem 55% contra 36% de Haddad em eventual 2º turno ao governo de SP
Pesquisa do Gerp divulgada nesta terça-feira (25) mostrou que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), seria reeleito em eventual segundo turno contra o ex-ministro Fernando Haddad (PT). Segundo o levantamento, o chefe do Executivo estadual registrou 55% das intenções de voto, contra 36% do petista.
Na projeção de primeiro turno, Tarcísio e Haddad lideram a disputa ao Palácio dos Bandeirantes. Dos entrevistados, 50% disseram que votarão no governador paulista. Já 32% optaram pelo ex-ministro.
Com 1% das intenções de voto, apareceram:
- Policial Edjane (Agir);
- Izadora Dias (PCO);
- Vera Lúcia (PSTU);
- Carlos Machado (PCB).
A candidata da Unidade Popular (UP), Vivian Mendes, não pontuou.
De 19 a 24 de agosto, o Gerp entrevistou 1.800 pessoas por telefone. A margem de erro é de 2,3 pontos percentuais, com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 17 de agosto com o número SP-01477/2026.
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