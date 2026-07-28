Governo brasileiro prorroga Desenrola 2.0 até o fim de agosto

Apesar da extensão, nenhuma mudança foi feita no programa criado para facilitar renegociação de dívidas em atraso

O governo prorrogou o programa Desenrola 2.0 até o dia 31 de agosto. A decisão foi anunciada pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, em coletiva nesta terça-feira (28).

Com a extensão do Desenrola 2.0, as pessoas que estão na fila para renegociar dívidas podem continuar com a renegociação até o fim de agosto. Segundo Durigan, o ato sai até sexta-feira (31) e não demanda aportes para o Fundo de Garantia de Operações (FGO).

As condições do programa se mantêm as mesmas do novo Desenrola Brasil e originalmente não tem impacto econômico para o Tesouro Nacional – órgão do governo responsável por administrar as finanças públicas – pois os recursos já previstos são suficientes.

Ainda segundo Durigan, a medida deve beneficiar 10 milhões de pessoas. Originalmente, o programa teria duração até o início de agosto.

Desenrola Brasil

No dia 4 de maio, o governo federal lançou o novo Desenrola Brasil, o programa de renegociação de dívidas. A iniciativa teria duração de 90 dias. O diferencial da fase é a possibilidade de se usar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para abatimento de débitos.

Na época, a medida foi formalizada com assinatura de uma Medida Provisória (MP) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o programa tem como objetivo a promoção da reorganização financeira de milhões de brasileiros e ampliar o acesso ao crédito em condições mais favoráveis.

O público-alvo da nova fase do Desenrola são pessoas físicas com renda de até cinco salários mínimos, estudantes, agricultores familiares, aposentados e pensionistas, micro e pequenas empresas.

A estimativa do governo federal era de que as instituições financeiras concessem descontos de até 90% aos inadimplentes.

*Com informações da Agência Brasil