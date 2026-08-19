Real Time Big Data: Celina Leão lidera 1º e 2º turnos no DF
A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), lidera a disputa pelo governo do Distrito Federal no primeiro e no segundo turno, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quarta-feira (19). No primeiro cenário de primeiro turno, ela aparece com 34% das intenções de voto. Já no segundo, ela tem 45%.
Em uma simulação de segundo turno contra o ex-deputado federal José Roberto Arruda (PSD), Celina tem 42%, contra 30% do ex-governador.
No primeiro cenário de primeiro turno, Arruda aparece em segundo lugar, com 22%. Na sequência estão Leandro Grass (PT), com 18%; Paula Belmonte (PSDB), com 6%; e Ricardo Cappelli (PSB), com 5%. Outros nomes somam 1%, enquanto 6% afirmaram votar nulo ou em branco e 8% não souberam ou não responderam.
Já no segundo cenário, sem a presença de Arruda, Leandro Grass aparece em segundo, com 20%. Na sequência, aparecem Paula Belmonte (10%) e Ricardo Cappelli (6%).
Na simulação de segundo turno entre Celina e Arruda, a governadora registra 42% das intenções de voto, enquanto o ex-governador tem 30%. Nulos e brancos somam 15%, e 13% não souberam ou não responderam.
A pesquisa também apresenta outro cenário de segundo turno, entre Celina e Leandro Grass. Nesse caso, a governadora aparece com 51%, contra 32% do candidato do PT. Nulos e brancos somam 10%, e 7% não souberam ou não responderam.
O levantamento foi registrado sob o número DF-07849/2026 e divulgado em 19 de agosto. Foram realizadas 1.600 entrevistas com eleitores do Distrito Federal entre 14 e 18 de agosto.
A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%.
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