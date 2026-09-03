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Governo Lula é considerado ruim ou péssimo por 42% dos eleitores, diz Datafolha

Em relação a aprovação do trabalho do presidente, 51% desaprovam enquanto 45% o aprovam

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Presidente Lula participa, por videoconferência, da reunião ampliada da 16ª Cúpula do BRICS
Presidente Lula participa, por videoconferência, da reunião ampliada da 16ª Cúpula do BRICS Reprodução/ YouTube

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (3) mostrou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é considerado ruim ou péssimo por 42% dos eleitores. Já 31% afirmam ser ótimo ou bom e 25% acham regular.

Em relação a aprovação do trabalho do presidente, 51% desaprovam enquanto 45% o aprovam.

A pesquisa do instituto divulgada no dia 21 de agosto mostrou que 41% do eleitorado avaliava o governo do presidente Lula como ruim ou péssimo. Um aumento de três pontos percentuais ante a rodada anterior. Outros 25% avaliam o governo como regular. Já 1% disseram não saber.

Em relação à aprovação pessoal do presidente, na pesquisa anterior havia um empate técnico, com 50% de menções negativas e 48%, positivas.

O instituto que ouviu 2.002 pessoas em 125 cidades nos dia 1º e 2 de setembro. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. A pesquisa é registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o código BR-03669/2026.

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