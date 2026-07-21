Haddad avança em plano de governo e deve apresentar propostas no início de agosto

Documento está na fase final de elaboração, faltando detalhes para ser divulgado; a tendência é que propostas sejam conhecidas após convenção de Lula

O ex-ministro da Fazenda e pré-candidato, Fernando Haddad, concedeu entrevista exclusiva ao Direto ao Ponto, da Jovem Pan, nesta segunda-feira (22)

O plano de governo do pré-candidato ao Palácio dos Bandeirantes Fernando Haddad (PT) entrou na fase final de elaboração e deve ser apresentado no início de agosto. A informação foi confirmada por integrantes da pré-campanha à Jovem Pan.

De acordo com interlocutores, o documento está praticamente concluído e passa pelos últimos ajustes antes de ser encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A avaliação é que restam apenas detalhes a serem discutidos com a cúpula da campanha de Haddad.

O principal capítulo discutido no momento é o da Saúde. A expectativa é que a versão final utilize como base as propostas debatidas nos seminários promovidos pela pré-campanha ao longo dos últimos meses.

Nos bastidores, a tendência é que o plano seja divulgado após a convenção nacional do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), marcada para o próximo dia 2 de agosto, em São Paulo.

Antes disso, neste sábado (25), o PT oficializará a candidatura de Haddad ao governo paulista durante convenção em Campinas. O evento contará com a presença de Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin.

A convenção também marcará a confirmação da chapa formada por Haddad, Márcio França (PSB) como candidato a vice-governador, além de Simone Tebet (PSB) e Marina Silva (Rede) como candidatas ao Senado.