Janones critica disputa por protagonismo em vitória de Lula: ‘A vaidade é uma merda’

Deputado afirma que aliados estão preocupados em reivindicar os méritos da reeleição enquanto a direita amplia sua presença no Congresso Nacional

O deputado federal André Janones (Rede-MG) criticou neste sábado (31) a disputa por protagonismo entre integrantes da esquerda após a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em publicação no X, o parlamentar afirmou que aliados do governo estão mais preocupados em discutir quem foi decisivo para a vitória eleitoral do que com o fortalecimento da direita no Congresso Nacional.

“A vaidade é uma merda mesmo!”, escreveu Janones, que foi um dos responsáveis pela mobilização digital da campanha petista no segundo turno, por meio do canal de WhatsApp “Exército do Lula”.

Na publicação, o deputado chamou a atenção para o desempenho dos partidos de direita nas eleições legislativas. Segundo ele, enquanto a oposição se fortalece no Congresso, integrantes do campo governista disputam o reconhecimento pela vitória de Lula sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL).

Janones também demonstrou preocupação com a dificuldade enfrentada pelo presidente para conquistar o quarto mandato. O parlamentar classificou Flávio como um adversário desqualificado e questionou o fato de Lula, a quem atribuiu importância histórica na política brasileira e internacional, ter precisado disputar uma eleição tão equilibrada.

“Tem gente que parece não ter a MÍNIMA noção do que tá em jogo no país!”, afirmou.

Direita ampliou presença no Congresso

A crítica de Janones ocorre em meio às articulações do governo para formar uma base parlamentar no quarto mandato de Lula. Embora o petista tenha vencido a eleição presidencial, o PL, partido de Flávio Bolsonaro, conquistou as maiores bancadas da Câmara dos Deputados e do Senado para a legislatura que começa em 2027.

Na Câmara, o PL terá 121 dos 513 deputados federais. A Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, contará com 88 parlamentares.

O resultado obriga o presidente a negociar com partidos do Centrão para garantir maioria nas votações. Conforme mostrou a Jovem Pan, PSD, MDB e União Brasil largaram na frente nas conversas para integrar a base governista, mas Lula também abriu negociações com Progressistas e Republicanos.

Janones comandou mobilização digital durante a campanha

A manifestação também ocorre após uma campanha em que o próprio Janones ganhou destaque entre os apoiadores de Lula.

O deputado administrou o canal de WhatsApp “Exército do Lula”, utilizado para mobilizar eleitores e distribuir conteúdos favoráveis ao presidente durante o segundo turno.

A ferramenta foi alvo de uma disputa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com decisões de suspensão e restabelecimento. Posteriormente, o canal foi registrado pela campanha petista na Justiça Eleitoral, após determinação do presidente da Corte, Kassio Nunes Marques.

Na madrugada de segunda-feira (26), durante a comemoração da vitória na Avenida Paulista, Janones afirmou que o grupo continuaria funcionando e teria como próxima missão ajudar Lula a alcançar 90% de aprovação no quarto mandato.

Na quinta-feira (29), o próprio presidente enviou um áudio aos integrantes do canal para agradecer a mobilização durante a campanha. Lula afirmou que deve a vitória ao povo brasileiro, especialmente aos jovens, às mulheres e aos idosos, e anunciou que pretende realizar uma transmissão ao vivo com Janones.

O petista foi reeleito no domingo (25) com 64.256.232 votos, equivalentes a 51,79% dos válidos, contra 59.826.041 votos (48,21%) de Flávio Bolsonaro. A diferença foi de 4.430.191 votos.

Lula conseguiu reverter uma desvantagem de mais de 2,2 milhões de votos registrada no primeiro turno. Foi a primeira vez desde a retomada das eleições presidenciais diretas, em 1989, que um candidato derrotado na primeira etapa conseguiu vencer a segunda.