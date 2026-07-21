Jaques sobre intimação da PF no caso Master: ‘Minha inocência será provada’

Segundo investigação, há suspeitas de que o senador tenha sido beneficiado de forma indevida em negociações relacionadas ao banco

O senador Jaques Wagner (PT-BA) disse, em coletiva de imprensa em Salvador nesta terça-feira (21), que não vai comentar sobre sua intimação para prestar depoimento na investigação do caso Master, mas afirmou que sua inocência “será provada”.

“Eu, por orientação do meu advogado, não falo sobre o tema, estou falando só sobre campanha. Mas eu estou tranquilo, acho que, assim como em 2018, a inocência será provada independente dessa agitação que está agora”, disse Jaques.

Mais cedo, a Jovem Pan confirmou que o senador foi intimado pela Polícia Federal (PF) a prestar depoimento na investigação, já que há suspeitas de que ele tenha sido beneficiado de forma indevida em negociações relacionadas ao banco.

O petista passou a ser investigado após se tornar alvo de uma operação da PF realizada em 18 de junho. Entre os fatos apurados está a compra de um apartamento avaliado em R$ 2,5 milhões, em Salvador, pelo ex-sócio do Banco Master, Augusto Lima.

Posterior à operação, o ex-líder do PT no Senado chegou a afirmar que mantinha uma relação próxima com Augusto Lima, ex-sócio do Banco Master, e afirmou que o empresário “se considera” amigo dele.

Wagner alvo da Operação

A Polícia Federal deflagrou, em 18 de junho, a nona fase da Operação Compliance Zero, que teve como um dos alvos o senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado. A investigação apurou suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e favorecimento envolvendo pessoas ligadas ao parlamentar e ao Banco Master. Wagner é investigado devido à sua relação próxima com Augusto Lima, ex-sócio do Banco Master e dono do Banco Pleno. O banqueiro foi o responsável por implementar um sistema de crédito consignado para servidores públicos na Bahia, enquanto Wagner era governador, que depois passou a fazer parte do Master.

Logo no dia 24 de junho, Wagner deixou a liderança do governo na Casa Alta do Congresso. O senador realizou o anúncio em publicação em seus perfis nas redes sociais.

No dia primeiro de julho, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) encontrou Wagner durante o anúncio da inauguração do Hospital Estadual do Litoral Norte, no município de Alagoinhas, na Bahia. Durante seu discurso no evento, Lula falou de sua relação com o senador Jaques Wagner e outros políticos do estado, dizendo que “a gente escolhe companheiros” e “nem todo irmão é um amigo, mas todo amigo é um irmão”.