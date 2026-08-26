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Política

Jorginho Mello diz que não vai privatizar estatais em SC, caso reeleito: ‘Entregam o esperado’

A declaração foi feita nesta quarta-feira (26) em sabatina à Jovem Pan

Jovem Pan

Jorginho Mello, governador de Santa Catarina
Jorginho Mello, governador de Santa Catarina Reprodução/Jovem Pan

O candidato à reeleição ao governo de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), disse em sabatina à Jovem Pan nesta quarta-feira (26) que não pretende privatizar estatais no estado, caso reeleito. “Não vou privatizar nenhuma porque elas são eficientes e estão entregando para a sociedade o resultado que é esperado”, disse o governador.

Segundo Mello, caso seja necessário, a privatização poderá ser uma opção. “Claro que se preciso for aperfeiçoar alocando investimentos da iniciativa privada, mais para frente vamos conversar”, afirmou.

Durante a sabatina, o governador disse também que a mobilidade e infraestrutura de Santa Catarina “nunca esteve tão boa”. “Em saúde, infraestrutura e educação nós somos nota 10”, completou o governador.

Assista aos vídeos da sabatina:

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