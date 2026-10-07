Após fazer vídeo selfie, Lula diz que não gosta de celular: ‘Janja enche o saco’

Mais cedo, o petista publicou um vídeo em formato de selfie convocando os apoiadores à campanha contra Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da disputa presidencial

O presidente Lula (PT), candidato à reeleição, disse, durante evento com parlamentares jovens, que não gosta de utilizar celulares. Mais cedo, o petista publicou um vídeo em formato de selfie convocando os apoiadores à campanha contra Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da disputa presidencial.

“Eu não uso celular porque tenho a mão para fazer outras coisas, não é para ficar carregando celular. E eu gosto de falar somente o essencial” Lula

Na sequência, o presidente afirmou que a primeira-dama Janja “enche o saco” para que ele use o celular. “O pessoal me enche o saco. A Janja levanta todo dia: ‘Poxa, faz uma selfie’. Eu não gosto. Hoje, eu resolvi fazer”, disse Lula, enquanto era aplaudido pela militância por ter publicado o vídeo selfie.

A campanha de Lula neste segundo turno tem mudado sua abordagem com os eleitores. Essa mudança se dá após a primeira fase das eleições, que aconteceu no domingo (4), em que o petista ficou 2.227.651 votos atrás de Flávio.