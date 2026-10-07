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Em vídeo selfie, Lula convoca eleitores às ruas contra Flávio: ‘Para impedir o retrocesso’

Campanha do candidato à reeleição tem mudado a comunicação do petista, após o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro liderar o 1º turno das eleições presidenciais
Nícolas Robert

Nícolas Robert

Presidente Lula durante podcast Desce a Letra
Presidente Lula durante podcast Desce a Letra Reprodução / Youtube

O presidente e candidato à reeleição, Lula (PT), postou nesta quarta-feira (7), em suas redes sociais, um vídeo selfie, onde convoca os eleitores para irem às ruas para falar contra o senador Flávio Bolsonaro (PL). A modalidade de vídeo gravado pelo petista não é usual, mas representa uma tentativa de comunicação mais direta com a população.

“Bora, gente, ir pra rua. Vamos conversar com as pessoas”Presidente Lula em vídeo nas redes sociais

A campanha de Lula neste segundo turno tem mudado sua abordagem com os eleitores. Essa mudança se dá após a primeira fase das eleições, que aconteceu no domingo (4), em que o petista ficou 2.227.651 votos atrás de Flávio.

Ainda no vídeo, Lula convocou aqueles que defendem educação, democracia, emprego e crescimento econômico, para impedir que o “retrocesso” volte ao país.

“Energia lá em cima pra ganhar essas eleições! Bora, gente! Brasil pra frente, sem retrocessos!”, finalizou Lula.

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