‘Justiça Eleitoral do Brasil é exemplo para o mundo todo’, diz Moraes
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou neste domingo (4) que a “Justiça Eleitoral é um exemplo para o mundo todo”. O magistrado deu declaração ao votar no Colégio Madre Alix, no Jardim Paulistano, Zona Oeste de São Paulo.
“A Justiça Eleitoral do Brasil é um exemplo para o mundo todo. Com 158 milhões de eleitores e eleitoras votando no mesmo dia, daqui a poucas horas, já teremos o resultado”, disse Moraes.
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