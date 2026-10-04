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‘Justiça Eleitoral do Brasil é exemplo para o mundo todo’, diz Moraes

O ministro do STF de declaração ao votar na Zona Oeste de São Paulo

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Alexandre de Moraes
Alexandre de Moraes TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou neste domingo (4) que a “Justiça Eleitoral é um exemplo para o mundo todo”. O magistrado deu declaração ao votar no Colégio Madre Alix, no Jardim Paulistano, Zona Oeste de São Paulo.

“A Justiça Eleitoral do Brasil é um exemplo para o mundo todo. Com 158 milhões de eleitores e eleitoras votando no mesmo dia, daqui a poucas horas, já teremos o resultado”, disse Moraes.

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