Lula celebra sucesso do ‘Exército do Lula’ e ironiza Trump: ‘Está preocupado’

Em live com o deputado federal André Janones (Rede), candidato à reeleição diz querer alcançar 13 milhões de usuários e afirma que mobilização busca defender a democracia

O presidente e candidato à reeleição, Lula (PT), celebrou neste sábado (24) o sucesso do canal do WhatsApp “Exército do Lula” que reúne apoiadores do petista e conta com mais de 10,6 milhões de usuários. Durante participação de live organizada pelo deputado federal André Janones (Rede), o criador do canal, Lula disse, em tom irônico, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, “está preocupado” com esse exército.

“Estou muito satisfeito, acho que nosso exército tem sido um sucesso extraordinário. O Xi Jinping presidente da China já me ligou. O Putin presidente da Rússia já me pediu emprestado, eu disse que não empresto, o meu exército é da paz. O Trump está com muita preocupação com meu exército porque ele sabe que o nosso é melhor que o dele” Candidato à reeleição, Lula, por telefone à Janones durante a live

O petista também destacou que quer que o canal de transmissão chegue à marca de 11 milhões de pessoas ainda neste sábado e, depois, aos 13 milhões de membros. “Povo brasileiro, se você quer salvar a democracia, é importante que a gente complete os 13 milhões no exército. Homens e mulheres, nosso exército não é machista. Nosso exército é da liberdade. No nosso exército é proibido proibir. Nossa guerra é na base da paz e do amor e da tranquilidade”, afirmou.

Lula também disse que é preciso que o exército faça um “disparo” contra o adversário no domingo (25) por meio dos votos. “Aquele disparo de votos, uma bala chamada 13”, disse o presidente.

O petista participa logo mais de um ato ao lado de apoiadores na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. À tarde, Lula estará em São Paulo, onde fará um ato na Avenida Paulista, em São Paulo.