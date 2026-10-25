Lula comemora após derrotar Flávio e ser reeleito; veja vídeo

A gravação mostra o petista abraçando a primeira-dama Janja e usando um óculos estilizado com as estrelas do PT

O presidente Lula (PT) aparece em um vídeo divulgado pelo deputado federal André Janones (Avante-MG) comemorando a vitória sobre Flávio Bolsonaro (PL) neste domingo (25).

A gravação mostra o petista abraçando a primeira-dama Janja e usando um óculos estilizado com as estrelas do PT.

O sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou a vitória de Lula às 21h08, quando 97% das urnas já haviam sido apuradas. Naquele momento, o petista somava 51,74% dos votos válidos, contra 48,26% de Flávio Bolsonaro.

A vitória é histórica: pela primeira vez desde a redemocratização, em 1989, um candidato que terminou o primeiro turno em segundo lugar conseguiu virar a disputa e ser eleito presidente. Em todas as sete eleições presidenciais anteriores que foram para o segundo turno, o líder da primeira etapa confirmou a vitória na final.⁠

A disputa de 2026 foi a mais apertada da história recente. No primeiro turno, realizado no dia 4 de outubro, Flávio Bolsonaro havia terminado à frente, com 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% de Lula. A diferença foi de cerca de 2,2 milhões de votos — a menor já registrada entre os dois primeiros colocados desde a retomada das eleições diretas.