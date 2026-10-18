Lula defende ‘civilidade’ no debate na Band e critica empobrecimento da política

Ao chegar aos estúdios do Grupo Bandeirantes na noite deste domingo (18), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu que o primeiro embate direto do segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro (PL) seja pautado por propostas e pelo respeito mútuo. Em rápida declaração à imprensa no hall da emissora, o candidato à reeleição afirmou que a sociedade brasileira está exausta de confrontos agressivos e espera clareza sobre os projetos de cada campanha.

“A expectativa é que seja um debate em que a sociedade brasileira tenha esclarecimento do que cada candidato propõe para o Brasil. Espero que o debate seja uma aula de civilidade para que a sociedade aprenda, inclusive, a gostar e respeitar política”

Questionado sobre a postura que adotará na arena de debate, o petista ressaltou que não pretende ceder a provocações do adversário e cobrou um diálogo de alto nível. “Se for xingatório, provocação, a sociedade está cansada disso. Eu vim para discutir o Brasil”, pontuou.

Relembrando sua caminhada política desde a redemocratização, Lula mencionou sua participação nos primeiros embates históricos na televisão: “Obviamente que devo ter um pouco mais de experiência. Não sei se experiência vale muito nisso. Já participei de debate com gente muito importante, com Ulysses Guimarães, Mário Covas, com muita gente, e acho que a política tem se empobrecido.”

O confronto deste domingo (18), mediado por Eduardo Oinegue e Adriana Araújo, marca o início de uma semana decisiva antes da votação do segundo turno. O formato prevê 30 minutos de banco de tempo livre no primeiro bloco, permitindo aos dois candidatos circulação livre e confronto direto no estúdio.