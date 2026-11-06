Flávio mira Presidência em 2030 e não vê problema em eventual candidatura de Tarcísio
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que pretende disputar a Presidência novamente em 2030. A declaração foi dada em entrevista divulgada nesta sexta-feira (6) pelo jornal Folha de S. Paulo.
Perguntado sobre sua opinião da intenção do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em lançar-se à disputa pelo Palácio do Planalto, Flávio respondeu que “todos podem se candidatar”.
“Se houver eleição antes, tenho esse direito; em 2030, também, se eu quiser e o partido concordar”, afirmou.
Flávio admitiu que pode retornar ao Brasil para disputar o pleito presidencial caso “as coisas tiverem mudado”. Sem apresentar provas, disse não saber se haverá eleições em 2030 em razão da condução do governo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de uma suposta tentativa de “implementar projeto comunista”.
O senador ainda ponderou que, se o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, estiver elegível, ele será o seu candidato ao Palácio do Planalto. O capitão da reserva foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por crimes relacionados à trama golpista. Portanto, perdeu os seus direitos políticos e está impedido de disputar eleições.
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