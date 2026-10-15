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Lula diz que enviará PEC ao Congresso por transporte público gratuito aos fins de semana

O anúncio se deu um dia depois de o Senado aprovar a proposta de fim da escala 6x1

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Lula disse que os trabalhadores 'merecem mais do que tempo para descansar' WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta quinta-feira (15) que enviará ao Congresso Nacional uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para garantir transporte público gratuito aos fins de semana. Em vídeo publicado nas redes sociais, o chefe do Executivo indicou que a medida poderá ser bancada por recursos das emendas parlamentares.

“O povo vai ficar feliz, os deputados estão dando utilidade às emendas e a gente vai garantir que valeu a pena o fim da escala 6×1”, afirmou Lula.

O anúncio de Lula se deu um dia depois de o Senado aprovar a PEC de fim da escala 6×1. Na gravação, o chefe do Executivo declarou que os trabalhadores também “merecem mais do que tempo para descansar”.

“Merecem tempo para passear, levar os filhos ao parque, visitar os amigos, conhecer a cidade e aproveitar a vida ao lado de quem amam. Menos tempo trabalhando, mais tempo vivendo com a família”, declarou.

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