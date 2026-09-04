JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Tempo Real | 14h00 - 16h00
Política

Lula diz que escala 6×1 é ‘batalha’ contra quem se opõe ao descanso

Além disso, petista exaltou aprovação de outros projetos prioritários no Congresso

Estadão Conteúdo

Lula
Lula citou a aprovação da medida provisória que acabou com a taxa das blusinhas, da política de minerais críticos e do Redata (regime de desonerações para data centers) como vitórias do governo nesta semana Ricardo Stuckert / PR

O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse nesta sexta-feira (4), em publicação no X, que o governo conseguiu aprovar no Congresso três dos cinco projetos prioritários para esta semana. Disse que a aprovação da proposta de emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala 6×1 representa “o próximo passo” e que é preciso “vencer a batalha contra aqueles que se opõem a um dia a mais de descanso para os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros”.

Lula citou a aprovação da medida provisória que acabou com a taxa das blusinhas, da política de minerais críticos e do Redata (regime de desonerações para data centers) como vitórias do governo nesta semana. Em especial, sobre a MP do fim da taxa das blusinhas, disse que foi “uma das vitórias importantes desta semana”.

“Agora, o próximo passo é a aprovação efetiva do fim da Escala 6×1 e da PEC da Segurança Pública. Seguimos mobilizados, em especial em torno do fim da Escala 6×1, que ainda precisa vencer a batalha contra aqueles que se opõem a um dia a mais de descanso para os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros“, declarou Lula.

Veja o post:

Assuntos

continue lendo

Presidente Lula (PT) Política Ninguém pode utilizar o cargo que tem em benefício pessoal, diz Lula O presidente disse ainda que tem uma preocupação quase que 'sobrenatural' para que a sociedade não perca a esperança e a fé nas instituições
  1. Mendonça demorou 9 dias para decidir sobre Wagner, mas 75 no caso de Castro, diz PF Nícolas Robert · há 1 hora
  2. De médico a ministro da Saúde: conheça Humberto Costa, candidato ao Senado Nícolas Robert · há 1 hora
  3. Fachin promete fim inquérito das fake news e código de ética para o STF Nícolas Robert · há 2 horas
  4. De deputado a candidato ao Senado: conheça Eduardo da Fonte Nícolas Robert · há 3 horas