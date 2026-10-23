Lula diz que Flávio desrespeita povo pobre do país: ‘Chamou Bolsa Família de bolsa farelo’

O candidato à Presidência do PL disse que o atual presidente deveria pedir desculpas a quem recebe o benefício por ter 'esquecido deles por quatro anos'

O presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) questionou o adversário Flávio Bolsonaro (PL) por chamar o programa Bolsa Família – programa de transferência de renda para famílias em situação de pobreza – de ‘Bolsa Farelo’ e diz que o senador “desrespeita o povo pobre” do Brasil.

“Por que você chamou o Bolsa Família de ‘Bolsa Farelo’? Isso é a falta de respeito com o povo pobre deste país. Para vocês que têm relação com gente que não presta, pobre não vale nada”, afirmou o presidente.

Durante seu tempo de resposta, Flávio disse que Lula deveria pedir desculpas para o pessoal que recebe Bolsa Família. “Você que recebe o Bolsa Família, você foi esquecido pelo atual governo por quatro anos. Sabe quando ele lembrou de você? Há 17 dias, porque você vota”, disse Flávio.

Recentemente, Flávio apagou publicações antigas feitas em seu perfil na rede social X (ex-Twitter) em que criticava o programa. Na época, ele era deputado estadual do Rio de Janeiro.

Em 23 de novembro de 2011, Flávio usou o termo ‘bolsa farelo’ em uma série de postagens para justificar seu voto contrário ao Renda Melhor — um programa do governo do Estado do Rio de Janeiro que complementava em até R$ 300 o benefício do Bolsa Família.