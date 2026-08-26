Lula diz que irá se reunir com Motta e Alcolumbre para tratar de ‘urgências’
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que vai conversar com os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), sobre quatro assuntos que chamou de urgentes. Além do fim da escala 6×1 e do imposto que ficou conhecido como “taxa das blusinhas”, Lula também colocou a proposta de emenda à Constituição (PEC) da segurança pública e o marco legal dos minerais críticos nessa lista.
Em publicação no X no fim da manhã desta quarta-feira (26), Lula disse que essas propostas têm o objetivo de “garantir mais tempo e segurança para as famílias brasileiras“.
“Hoje é um dia importante para o nosso futuro. Vou me reunir com os presidentes Hugo Motta (Câmara) e Davi Alcolumbre (Senado) para tratar, com a urgência que o povo brasileiro precisa, de quatro assuntos: fim da escala 6 x 1 e da taxa das blusinhas, PEC da Segurança Pública e o Marco Legal dos Minerais Críticos. O Brasil está pronto para dar estes passos e para garantir mais tempo e segurança para as famílias brasileiras”, afirmou Lula.
A reunião com Motta e Alcolumbre será no Palácio da Alvorada. Está prevista para acontecer por volta das 12h30, apurou o Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.
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