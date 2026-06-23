Lula diz que quer punir quem rouba, mas orienta população a ter mais cuidado com celular na rua

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta terça-feira (23), que os cidadãos precisam ter “mais cuidado” com os celulares quando andam nas ruas. Lula repetiu um conselho que tem se tornado comum nas grandes metrópoles: evitar usar o celular em espaços públicos sujeitos a assaltos e furtos.

A fala do presidente foi durante assinatura de decreto sobre o programa Celular Seguro. Lula disse que as pessoas precisam ver “se tem alguém de bicicleta perto de você fazendo pirueta” e tomar cuidado com o uso dos aparelhos em público.

“A hora em que você tiver que falar, olhe para o lado e veja se tem alguém perto de você, se tem alguém de bicicleta perto de você fazendo pirueta na bicicleta, porque você pode ser assaltado.”, declarou o presidente. “Já vi muitas pessoas sendo assaltadas no centro de São Paulo, alguém passa de bicicleta e rouba o telefone. É importante que a gente quer punir quem rouba, quem vende, punir o crime organizado, mas é importante que você tenha mais cuidado para utilizar o celular, porque ele é patrimônio seu, é sua conta bancária, seu CPF. Se você não tomar cuidado, vai ter prejuízo”, acrescentou.

Segundo Lula, o programa Celular Seguro, lançado para combater furtos e roubos de celulares, mostra que o poder público está “mudando definitivamente o trato” com quem rouba celular.

“Vim aqui assinar definitivamente o trato que o Poder Público tem dado às pessoas que roubam celular nesse País. A partir desse decreto, muita coisa vai mudar na atuação do governo federal, dos governos estaduais e também muita coisa vai mudar nas pessoas que ousarem roubar um celular daqui para frente”, disse o presidente em evento realizado em São Paulo para a assinatura do decreto.

Lula disse que o programa contará com a participação dos 27 governadores, das agências reguladoras e de empresas de telecomunicação.

“O que a gente está dizendo é que, se você comprou um celular roubado sem saber que era roubado, você tem que procurar uma delegacia para entregar (o celular). Não tenha medo de procurar a delegacia porque você não vai ser preso, é só para devolver o celular”, declarou o presidente.

O petista disse que a devolução de todos os aparelhos de telefone celular roubados, estimados por ele em 3 milhões, “não pode ser feita tudo no mesmo dia”, mas “aos poucos”.