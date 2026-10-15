Lula é rejeitado por 46%, Flávio por 44%, diz Datafolha

Em intenção de voto para presidente no segundo turno, Flávio aparece com 51% dos votos válidos contra 49% de Lula

A rejeição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é de 46%, enquanto a do senador Flávio Bolsonaro (PL) chega a 44%, segundo pesquisa Datafolha sobre o segundo turno da eleição presidencial divulgada nesta quinta-feira (15).

Na pesquisa divulgada no último dia 8 de outubro, a primeira após o primeiro turno das eleições, Lula aparecia com uma rejeição de 46% e o candidato do PL, com 43%. Ou seja, o índice de Lula manteve-se estável, enquanto a rejeição a Flávio oscilou um ponto porcentual para cima. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.

O Datafolha entrevistou 2.520 pessoas de 16 anos ou mais, entre os dias 13 e 14 de outubro.

Inteção de voto para presidente

O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 51% dos votos válidos, enquanto Lula (PT) tem 49%, aponta pesquisa do Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (15). Esse é o segundo levantamento após o primeiro turno, que terminou com a vitória de Flávio.

Votos válidos excluem brancos, nulos e indecisos e são a métrica do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para contabilizar o placar final no dia do pleito. Contando votos totais, o senador aparece com 47% e o mandatário manteve em 45%. Indecisos representam 2%, enquanto eleitores que disseram que vão votar em branco ou anular, são 6%.

O Datafolha ouviu 2.520 pessoas de 16 anos ou mais, entre os dias 13 e 15 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro da pesquisa na Justiça Eleitoral é BR-00466/2026.