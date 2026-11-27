Escolhido por Lula para coordenar os ministérios a partir de 2027, senador ganhou projeção nacional no MEC e comandou a campanha presidencial no segundo turno

Escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para comandar a Casa Civil a partir de janeiro de 2027, o senador Camilo Santana (PT-CE) chegará a um dos principais cargos do governo federal após duas décadas de atuação política, que incluem dois mandatos à frente do Ceará e a passagem pelo Ministério da Educação (MEC). Aos 58 anos, o petista também passou a integrar o grupo de possíveis candidatos à sucessão de Lula nas eleições presidenciais de 2030.

A indicação consolida a ascensão de Camilo no partido, especialmente após sua atuação na campanha presidencial deste ano. O senador assumiu a coordenação-geral da candidatura de Lula no segundo turno, ao lado do presidente nacional do PT, Edinho Silva, depois que Flávio Bolsonaro (PL-RJ) encerrou a primeira etapa da disputa à frente do petista.

Conforme adiantou a Jovem Pan, o desempenho de Camilo na reta final da campanha fortaleceu seu nome nas articulações para a composição do próximo governo, enquanto o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad, inicialmente cotado para a Casa Civil, perdeu espaço após a derrota na disputa pelo governo de São Paulo.

Formação e carreira

Nascido em 3 de junho de 1968, no município de Crato, no interior do Ceará, Camilo Sobreira de Santana é formado em engenharia agronômica pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Antes de consolidar sua carreira política, trabalhou como professor e analista ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Sua estreia nas urnas ocorreu em 2000, quando disputou a prefeitura de Barbalha pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB). Quatro anos depois, já filiado ao PT, voltou a concorrer ao Executivo municipal. Foi derrotado nas duas ocasiões.

Camilo ganhou espaço na administração estadual durante o governo de Cid Gomes, período em que ocupou as secretarias do Desenvolvimento Agrário e das Cidades, entre 2007 e 2014. Em 2010, foi eleito deputado estadual pelo Ceará.

Ascensão no Ceará

A chegada ao Executivo estadual ocorreu em 2014, quando Camilo venceu a disputa pelo governo do Ceará. Quatro anos depois, conquistou a reeleição, permanecendo à frente de um dos principais redutos eleitorais do PT no Nordeste.

Em 2022, foi eleito senador pelo Ceará, mas deixou o exercício do mandato parlamentar no início de 2023 para assumir o Ministério da Educação no terceiro governo Lula. Permaneceu no comando da pasta até abril de 2026, quando retornou ao Senado.

Protagonismo na campanha

A participação de Camilo na eleição presidencial de 2026 ampliou sua influência junto a Lula. O senador e o governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles (PT), estiveram entre os responsáveis pela reformulação da estratégia eleitoral do presidente após o resultado desfavorável no primeiro turno.

Os dois ganharam prestígio dentro do partido após a reeleição de Lula e passaram a ser mencionados nas discussões sobre a sucessão presidencial. Fonteles chegou a ser sondado para o Ministério da Fazenda, mas deve permanecer no governo piauiense. A pasta será comandada pelo presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi.

Comando da Esplanada

Na Casa Civil, Camilo terá atribuições que ultrapassam a área de educação, pela qual ficou conhecido nacionalmente durante o atual governo. A pasta é responsável pela coordenação das ações ministeriais, pelo acompanhamento das principais políticas públicas e pela articulação das prioridades administrativas da Presidência da República.

O senador assumirá o cargo em meio às negociações de Lula com partidos do Centrão para ampliar a sustentação do governo no Congresso Nacional e às discussões sobre a execução das promessas eleitorais diante das restrições orçamentárias.

A posição também dará a Camilo maior exposição nacional em um mandato que deverá ser marcado pelas articulações em torno da sucessão de Lula, que não poderá disputar a reeleição em 2030.