Atualmente, o senador mora nos Estados Unidos com a família e vota remotamente nas sessões plenárias do Senado Federal

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino suspendeu a execução de emendas parlamentares apresentadas pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao Projeto de Lei Orçamentária Anual (Ploa) de 2027. São 14 emendas, totalizando R$ 79,3 milhões.

“A fim de resguardar a higidez do devido processo orçamentário e evitar a consumação de dano de difícil ou impossível reparação, determino, por cautela, a imediata suspensão da tramitação das emendas parlamentares individuais de autoria do Exmo. Senador Flávio Bolsonaro.”

O ministro atendeu ao pedido do deputado Santana Braga (PT-SP), uma vez que o senador fugiu do país, logo após outro ministro do STF, Alexandre de Moraes, pedir a retenção de seu passaporte.

Flávio Bolsonaro chegou a Miami, nos Estados Unidos, três dias após ser derrotado no segundo turno das eleições presidenciais. Moraes havia determinado a entrega dos passaportes de Flávio no âmbito de um inquérito em que o senador é investigado por lavagem de dinheiro, juntamente com o advogado Willer Tomaz, seu amigo. Ambos negam qualquer irregularidade.

Atualmente, o senador mora nos Estados Unidos com a família, e vota remotamente nas sessões plenárias do Senado Federal.

Dino abriu espaço para manifestação do senador e pediu que o Senado explique se houve autorização de viagem para Bolsonaro ou se ele se encontra em missão oficial no exterior.

A decisão do ministro é em caráter liminar. Uma decisão final será tomada após o posicionamento de Flávio e do Senado. A questão pode ainda ser submetida ao Plenário do Supremo.

Eduardo e Ramagem

Dino comparou a situação do senador ao caso de Eduardo Bolsonaro, irmão de Flávio, e de Alexandre Ramagem. Ambos eram deputados federais quando fugiram para os Estados Unidos e tentaram exercer seus mandatos mesmo residindo fora do Brasil.

Naquela ocasião, o plenário do STF entendeu não ser legítimo o exercício de função parlamentar brasileira com sede em outro país. A Câmara cassou o mandato dos dois parlamentares. “O mandato parlamentar não se compadece com o regime de teletrabalho integral transnacional”, decidiu a Corte na ocasião.

“É de clareza solar que uma emenda parlamentar de autoria de um deputado permanentemente sediado em outro país é revestida de evidente e insanável impedimento de ordem técnica, por afronta aos princípios da legalidade e da moralidade.”