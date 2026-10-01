Lula sobre não ir aos debates: ‘São infrutíferos, o pessoal começa a fazer gracinha’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quinta-feira (1º) que os debates presidenciais são “infrutíferos” e “desequilibrados”. “Os debates não tem sequência, são infrutíferos. O pessoal começa a fazer gracinha e eu acho que o debate presidencial é algo sério”, disse o presidente.

As declarações foram feitas durante o entrevista ao podcast Flow.

Segundo Lula, o debate entre os candidatos precisa ser igualitário em relação às pesquisas eleitorais. “Você não pode levar para debater um candidato que tem 49% contra um que tem 1%, não tem sentido. A disputa tem que ser verdadeira”, completou.

Em relação às pesquisas, Lula disse que aprendeu a analisar as pesquisas e que apesar de as levar a sério, nem todas deveriam ter a mesma credibilidade.

Ao falar sobre seu adversário direto nas eleições, o senador Flávio Bolsonaro (PL), Lula afirmou que o filho de Bolsonaro não tem uma história política. “Como pode disputar a Presidência da república com uma pessoa desqualificada que é Flávio Bolsonaro. Ele não tem passado, não tem presente e nem futuro”, afirmou.

Por fim, o presidente afirmou que acredita poder vencer no primeiro turno, já que o eleitor não tem que escolher entre ele ou Flávio, mas a si mesmo. “O povo tem que escolher a ele mesmo e, se você pensar, você vai votar em mim”, disse.