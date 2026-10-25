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Lula perdeu votos em todas as regiões em relação a 2022? Veja os números

Jovem Pan mostrou queda da participação do petista nas cinco regiões; maior recuo ocorreu no Sul

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da sessão de abertura do fórum Um Projeto de Brasil, na sede da Confederação Nacional da Indústria (CNI) em 2024
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva Marcelo Camargo/Agência Brasil

Lula (PT) terminou o primeiro turno de 2026 com 45,16% dos votos válidos, abaixo do desempenho obtido na primeira etapa da eleição de 2022.

A Jovem Pan levantou que o presidente perdeu participação nas cinco regiões do país na comparação entre os dois pleitos.

O maior recuo ocorreu no Sul, onde Lula passou de 36,78% para 31,28%. No Norte, a queda foi menor: de 47,09% para 44,65%.

O mapa de 2026 também mostra o petista derrotado em todos os estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Ainda assim, Lula preservou domínio no Nordeste e venceu Amazonas, Amapá e Pará no Norte.

A perda regional ajuda a explicar a estratégia do segundo turno, em que a campanha tenta recuperar votos em grandes colégios sem abrir mão das margens altas em seus redutos.

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