Lula perdeu votos em todas as regiões em relação a 2022? Veja os números
Lula (PT) terminou o primeiro turno de 2026 com 45,16% dos votos válidos, abaixo do desempenho obtido na primeira etapa da eleição de 2022.
A Jovem Pan levantou que o presidente perdeu participação nas cinco regiões do país na comparação entre os dois pleitos.
O maior recuo ocorreu no Sul, onde Lula passou de 36,78% para 31,28%. No Norte, a queda foi menor: de 47,09% para 44,65%.
O mapa de 2026 também mostra o petista derrotado em todos os estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste.
Ainda assim, Lula preservou domínio no Nordeste e venceu Amazonas, Amapá e Pará no Norte.
A perda regional ajuda a explicar a estratégia do segundo turno, em que a campanha tenta recuperar votos em grandes colégios sem abrir mão das margens altas em seus redutos.
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