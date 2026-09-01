Lula usa críticas de Flávio à escala 6×1 para atacá-lo no rádio; senador reage
O presidente Lula (PT) citou as críticas do senador Flávio Bolsonaro (PL) contra o fim da escala 6×1 para atacá-lo durante o horário eleitoral no rádio. A peça exibida na manhã desta terça-feira (1º) representa um novo flanco de críticas da campanha do PT contra o adversário após a suspensão, pela Justiça Eleitoral, das propagandas de Lula que vinculavam o “currículo” do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro a casos de corrupção.
O revés de Lula no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foi ironizado pela campanha do PL. Além disso, o programa de Flávio Bolsonaro utilizou uma fala do petista durante um ato de campanha em Belo Horizonte (MG) no sábado (29) para atacá-lo. Em um comício na capital mineira, Lula afirmou que a ocupação de gari era uma “profissão muito pobre”, embora, depois, tenha reiterado a “importância” desse trabalho.
“Quando eu passo na rua e vejo aquelas pessoas que trabalham colhendo lixo, é uma profissão muito pobre, porque não é uma profissão que dá orgulho. Eu sou lixeiro. O cara tem orgulho de falar: ‘Eu sou engenheiro, eu sou médico’. Mas lixeiro é uma coisa pobre de quem não pode estudar. Eu fico pensando, se aquelas pessoas que fazem a limpeza na rua soubessem a importância do trabalho delas”Lula durante ato de campanha
Para além da troca de farpas, a propaganda de Lula deu destaque para os programas sociais implementados durante as gestões do PT. A soberania nacional também foi um dos enfoques. Em uma sonora, a locutora do programa reforçou que o presente “está sempre do lado do Brasil”. Já Flávio Bolsonaro utilizou o endividamento das famílias para criticar a gestão federal.
O programa de Ronaldo Caiado (PSD) destacou as ações dele enquanto governador de Goiás, enquanto Augusto Cury aproveitou o áudio da peça que vem exibindo na televisão. Na propaganda, o candidato do Avante fala em “curar” o Brasil polarizado.
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