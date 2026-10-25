Lula vence Flávio Bolsonaro na Nova Zelândia e na Coreia do Sul no 2º turno

Levantamento de boletins de urna mostra vantagem do petista nos dois países; resultado consolidado será divulgado pelo TSE após as 17h

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu o senador Flávio Bolsonaro (PL) na Nova Zelândia e na Coreia do Sul, segundo levantamento de boletins de urna. Os dois países foram os primeiros com dados disponíveis para consulta no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Na Nova Zelândia, Lula recebeu 418 votos, contra 101 de Flávio Bolsonaro. Na Coreia do Sul, o petista também ficou à frente, com 148 votos, enquanto o candidato do PL registrou 82.

Os números foram obtidos a partir de boletins de urna disponibilizados pelo TSE. O resultado consolidado da eleição presidencial, incluindo os votos registrados no exterior, será divulgado oficialmente somente após as 17h, quando termina a votação no Brasil.

Ao todo, 918.876 brasileiros estão aptos a votar no exterior, distribuídos por 186 cidades em mais de cem países. O número representa um crescimento de 31,82% em relação às eleições de 2022. Fora do Brasil, os eleitores votam apenas para presidente da República.

No primeiro turno, realizado em 4 de outubro, Lula venceu em 64 países, enquanto Flávio Bolsonaro ficou à frente em 36. Houve empate na Guiné-Bissau. O petista recebeu 47,57% dos votos contabilizados no exterior, contra 43,49% do senador. A abstenção foi de 62,69%.

A votação do segundo turno começou pela Nova Zelândia, onde as seções eleitorais foram abertas ainda na tarde de sábado (24), pelo horário de Brasília, em razão da diferença de fuso horário.