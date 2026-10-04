Lula vence na China e em mais cinco países; Flávio fica em 1º no Japão e em mais três

Boletins de urna mostram vantagem do petista na Austrália, China, Coreia do Sul, Malásia, Nova Zelândia e Singapura; candidato do PL ficou à frente no Japão, Filipinas, Tailândia e Taipei

Os boletins de urna das eleições presidenciais deste domingo (4) mostram Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente de Flávio Bolsonaro (PL) em seis países da Ásia e da Oceania. O petista recebeu mais votos na Austrália, China, Coreia do Sul, Malásia, Nova Zelândia e Singapura. Já o candidato do PL ficou à frente no Japão, nas Filipinas, na Tailândia e em Taipei, em Taiwan.

No Japão, onde está uma das maiores concentrações de eleitores brasileiros no exterior, Flávio recebeu 71,59% dos votos válidos, contra 15,20% de Lula. Na Nova Zelândia, o petista alcançou 70,48%, enquanto o senador ficou com 19,28%.

A votação já foi encerrada nesses locais. Por causa do fuso horário, os brasileiros que vivem na Ásia e na Oceania estão entre os primeiros a concluir a votação para presidente da República.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 918.876 brasileiros estão aptos a votar no exterior, em 186 cidades de 104 países. As maiores concentrações de eleitores estão nos Estados Unidos, em Portugal e no Japão.

Os números abaixo foram extraídos de boletins de urna. A divulgação oficial dos resultados pelo TSE terá início às 17h, no horário de Brasília, após o encerramento da votação no Brasil.

Veja os resultados disponíveis até o momento:

Austrália

Na Austrália, Lula recebeu 53,98% dos votos válidos, contra 30,52% de Flávio Bolsonaro. Augusto Cury e Renan Santos aparecem na sequência.

Lula: 4.562 votos (53,98%)

4.562 votos (53,98%) Flávio Bolsonaro: 2.579 votos (30,52%)

2.579 votos (30,52%) Augusto Cury: 329 votos (3,89%)

329 votos (3,89%) Renan Santos: 316 votos (3,74%)

316 votos (3,74%) Romeu Zema: 132 votos (1,56%)

132 votos (1,56%) Ronaldo Caiado: 124 votos (1,47%)

124 votos (1,47%) Samara: 30 votos (0,36%)

30 votos (0,36%) Clariana Barão: 21 votos (0,25%)

21 votos (0,25%) Hertz Dias: 14 votos (0,17%)

14 votos (0,17%) Edmilson Costa: 10 votos (0,12%)

10 votos (0,12%) Rui Costa Pimenta: 6 votos (0,07%)

6 votos (0,07%) Wilson Grassi: 6 votos (0,07%)

6 votos (0,07%) Leonardo Avalanche: 1 voto (0,01%)

China

Na China, Lula também ficou à frente, com 56,63% dos votos válidos. Flávio Bolsonaro recebeu 31,33%, enquanto Renan Santos terminou em terceiro lugar, com 4,32%.

Lula: 367 votos (56,63%)

367 votos (56,63%) Flávio Bolsonaro: 203 votos (31,33%)

203 votos (31,33%) Renan Santos: 28 votos (4,32%)

28 votos (4,32%) Augusto Cury: 21 votos (3,24%)

21 votos (3,24%) Ronaldo Caiado: 13 votos (2,01%)

13 votos (2,01%) Romeu Zema: 9 votos (1,39%)

9 votos (1,39%) Samara: 2 votos (0,31%)

2 votos (0,31%) Rui Costa Pimenta: 2 votos (0,31%)

2 votos (0,31%) Clariana Barão: 1 voto (0,15%)

1 voto (0,15%) Hertz Dias: 1 voto (0,15%)

1 voto (0,15%) Leonardo Avalanche: 1 voto (0,15%)

Coreia do Sul

Na Coreia do Sul, Lula recebeu 56,94% dos votos válidos, contra 33,33% de Flávio Bolsonaro. Renan Santos, Ronaldo Caiado e Augusto Cury aparecem empatados na terceira posição.

Lula: 123 votos (56,94%)

123 votos (56,94%) Flávio Bolsonaro: 72 votos (33,33%)

72 votos (33,33%) Renan Santos: 6 votos (2,78%)

6 votos (2,78%) Ronaldo Caiado: 6 votos (2,78%)

6 votos (2,78%) Augusto Cury: 6 votos (2,78%)

6 votos (2,78%) Rui Costa Pimenta: 1 voto (0,46%)

1 voto (0,46%) Romeu Zema: 1 voto (0,46%)

1 voto (0,46%) Samara: 1 voto (0,46%)

Filipinas

Nas Filipinas, Flávio Bolsonaro superou Lula. O candidato do PL recebeu 53,23% dos votos válidos, enquanto o presidente ficou com 41,94%.

Flávio Bolsonaro: 33 votos (53,23%)

33 votos (53,23%) Lula: 26 votos (41,94%)

26 votos (41,94%) Renan Santos: 2 votos (3,23%)

2 votos (3,23%) Ronaldo Caiado: 1 voto (1,61%)

Japão

No Japão, Flávio Bolsonaro recebeu 71,59% dos votos válidos, contra 15,20% de Lula. Augusto Cury terminou em terceiro lugar, com 4,53%, seguido por Renan Santos, com 3,48%.

Flávio Bolsonaro: 24.601 votos (71,59%)

24.601 votos (71,59%) Lula: 5.222 votos (15,20%)

5.222 votos (15,20%) Augusto Cury: 1.555 votos (4,53%)

1.555 votos (4,53%) Renan Santos: 1.195 votos (3,48%)

1.195 votos (3,48%) Ronaldo Caiado: 595 votos (1,73%)

595 votos (1,73%) Romeu Zema: 367 votos (1,07%)

367 votos (1,07%) Clariana Barão: 307 votos (0,89%)

307 votos (0,89%) Samara: 164 votos (0,48%)

164 votos (0,48%) Edmilson Costa: 131 votos (0,38%)

131 votos (0,38%) Wilson Grassi: 92 votos (0,27%)

92 votos (0,27%) Hertz Dias: 59 votos (0,17%)

59 votos (0,17%) Leonardo Avalanche: 40 votos (0,12%)

40 votos (0,12%) Rui Costa Pimenta: 35 votos (0,10%)

Malásia

Lula também ficou à frente na Malásia, com 44 votos, contra 27 de Flávio Bolsonaro. Renan Santos terminou em terceiro lugar, com sete votos.

Lula: 44 votos

44 votos Flávio Bolsonaro: 27 votos

27 votos Renan Santos: 7 votos

7 votos Augusto Cury: 3 votos

3 votos Romeu Zema: 1 voto

1 voto Ronaldo Caiado: 1 voto

Nova Zelândia

Na Nova Zelândia, Lula recebeu 70,48% dos votos válidos, contra 19,28% de Flávio Bolsonaro. Renan Santos ficou em terceiro lugar, com 3,92%.

Lula: 234 votos (70,48%)

234 votos (70,48%) Flávio Bolsonaro: 64 votos (19,28%)

64 votos (19,28%) Renan Santos: 13 votos (3,92%)

13 votos (3,92%) Romeu Zema: 7 votos (2,11%)

7 votos (2,11%) Augusto Cury: 6 votos (1,81%)

6 votos (1,81%) Ronaldo Caiado: 5 votos (1,51%)

5 votos (1,51%) Samara: 2 votos (0,60%)

2 votos (0,60%) Hertz Dias: 1 voto (0,30%)

Singapura

Em Singapura, Lula recebeu 54,60% dos votos válidos, contra 26,44% de Flávio Bolsonaro. Renan Santos e Augusto Cury aparecem na sequência.

Lula: 190 votos (54,60%)

190 votos (54,60%) Flávio Bolsonaro: 92 votos (26,44%)

92 votos (26,44%) Renan Santos: 22 votos (6,32%)

22 votos (6,32%) Augusto Cury: 21 votos (6,03%)

21 votos (6,03%) Romeu Zema: 12 votos (3,45%)

12 votos (3,45%) Ronaldo Caiado: 6 votos (1,72%)

6 votos (1,72%) Rui Costa Pimenta: 2 votos (0,57%)

2 votos (0,57%) Samara: 2 votos (0,57%)

2 votos (0,57%) Clariana Barão: 1 voto (0,29%)

Tailândia

Na Tailândia, Flávio Bolsonaro ficou à frente de Lula, com 50% dos votos válidos, contra 39,22% do petista. Renan Santos e Augusto Cury aparecem empatados na terceira posição.

Flávio Bolsonaro: 51 votos (50%)

51 votos (50%) Lula: 40 votos (39,22%)

40 votos (39,22%) Renan Santos: 3 votos (2,94%)

3 votos (2,94%) Augusto Cury: 3 votos (2,94%)

3 votos (2,94%) Romeu Zema: 1 voto (0,98%)

1 voto (0,98%) Samara: 1 voto (0,98%)

Taipei (Taiwan)

Em Taipei, Flávio Bolsonaro recebeu 48,86% dos votos válidos, contra 35,16% de Lula. Renan Santos terminou em terceiro lugar, com 6,39%.

Flávio Bolsonaro: 107 votos (48,86%)

107 votos (48,86%) Lula: 77 votos (35,16%)

77 votos (35,16%) Renan Santos: 14 votos (6,39%)

14 votos (6,39%) Augusto Cury: 6 votos (2,74%)

6 votos (2,74%) Clariana Barão: 4 votos (1,83%)

4 votos (1,83%) Romeu Zema: 4 votos (1,83%)

4 votos (1,83%) Hertz Dias: 2 votos (0,91%)

2 votos (0,91%) Ronaldo Caiado: 2 votos (0,91%)

2 votos (0,91%) Edmilson Costa: 1 voto (0,46%)

1 voto (0,46%) Leonardo Avalanche: 1 voto (0,46%)

1 voto (0,46%) Samara: 1 voto (0,46%)

Quando sai o resultado oficial da eleição?

A divulgação oficial dos resultados das eleições presidenciais terá início às 17h deste domingo, no horário de Brasília, após o encerramento da votação no Brasil.

Os dados serão atualizados pelo TSE conforme os boletins de urna forem recebidos e processados. Os eleitores poderão acompanhar a apuração pelo site e pelo aplicativo Resultados, da Justiça Eleitoral.

Os brasileiros que têm domicílio eleitoral no exterior votam apenas para presidente e vice-presidente da República.