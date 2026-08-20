Lula viaja com Motta ao RN uma semana após encontro com Alcolumbre

Presidente tem estreitado suas articulações políticas com o líder da Câmara visando as eleições de outubro

O presidente Lula (PT) viajou nesta quinta-feira (20) para Natal, no Rio Grande do Norte, acompanhado do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB). Motta chegou por volta das 11h e embarcou com Lula para a capital potiguar.

A viagem ocorre uma semana depois de Lula se reunir com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), no Palácio da Alvorada. O encontro, realizado na sexta-feira (14), durou cerca de uma hora e meia e teve entre os temas a tramitação da proposta que prevê o fim da escala de trabalho 6×1.

Na ocasião, Lula pediu a Alcolumbre que a discussão sobre a escala 6×1 avançasse no Senado antes das eleições de outubro. O presidente do Senado afirmou que iria conversar com lideranças partidárias para avaliar a viabilidade de dar andamento à proposta.

O encontro entre Lula e Alcolumbre foi o terceiro entre os dois desde a retomada do diálogo após um período de cerca de três meses sem conversas. A reaproximação começou em um jantar promovido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e teve continuidade em uma reunião no Palácio da Alvorada.

A PEC que trata do fim da escala 6×1 foi aprovada em dois turnos pela Câmara dos Deputados em maio e aguarda tramitação no Senado. O texto aprovado pelos deputados prevê cinco dias de trabalho por dois de descanso, além da redução da jornada semanal de 44 para 42 horas, com previsão de redução posterior para 40 horas.

Relação entre Lula e Motta

A viagem com Motta ocorre em meio à relação institucional entre o presidente da República e o presidente da Câmara. Em declaração no último dia 10, Motta afirmou que sua relação com Lula é de “muito respeito institucional”.

Segundo o presidente da Câmara, os dois Poderes mantêm uma relação de respeito, embora sejam independentes. Motta também afirmou que a convivência entre Executivo e Legislativo pode ser harmônica mesmo quando há divergências sobre propostas e decisões.

Motta também destacou a aprovação de matérias pelo Legislativo durante sua gestão. Segundo Motta, parte das propostas aprovadas é de interesse do país e, consequentemente, também do governo federal.

Motta também participa das discussões internas do Republicanos sobre as eleições de 2026. No último dia 4, o partido anunciou, durante sua convenção nacional, que manteria neutralidade na disputa pela Presidência da República.